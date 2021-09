Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur l'hologramme de Charles Michel.

Plus besoin de marteler en boucle "jobs, jobs, jobs", un seul enregistrement suffit et l'hologramme se charge de la diffusion du message.

...

Plus besoin de marteler en boucle "jobs, jobs, jobs", un seul enregistrement suffit et l'hologramme se charge de la diffusion du message. Si Charles avait su, lors de son mandat de Premier ministre du royaume, il aurait économisé énormément de salive. C'est précieux, la salive. Mais pas de panique, Charles peut toujours bénéficier de cette fantastique technologie au Conseil européen. Les rencontres controversées, l'accent anglais approximatif, les incidents diplomatiques, pourquoi s'infliger tout ça en personne? Il suffit de coupler l'hologramme avec une intelligence artificielle dotée de "Michel Learning". On y injecte un peu d'humanisme générique, d'engagement à court terme pour le climat et une pincée de féminisme post-Ursula et le tour est joué! L'hologramme Michel est prêt et il sauvera le monde.