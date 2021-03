Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur le comité de "non-concertation".

Pendant qu'Elio Di Rupo annonce une troisième vague terrible tel un prêcheur de l' Apocalypse ; Pendant que Georges-Louis Bouchez prépare un énième buzz avec un chien dont on essaie toujours de savoir à qui il appartient ; Pendant que Bart De Wever joue au nain d'Amélie Poulain à Liège en se prenant en selfie partout ; Pendant que Mathieu Michel fait d'échafaudages vieux de 39 ans une priorité ; Pendant que Jan Jambon nous promet des assouplissements ; Pendant que Jean-Marc Nollet n' en a plus rien à cirer ; Pendant qu' Alexander De Croo annonce qu'ils ont décidé de ne pas décider ; Bah, nous, on attend. Vive la Belgique!