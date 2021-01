Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, extrait du journal d'Elio, trouvé en boule dans une corbeille à papier des bureaux du PS.

"Cher Journal. Aujourd'hui, je suis éplapourdi. Cette fois dans ma vie, je rejoins Georges-Louis.Le 13 février, c'est vraiment très très loin, je serai sur TikTok en attendant la fin.Mes implants capillaires continuent à pousser, mais comment vais-je faire pour y remédier?L'agréable odeur de mon salon de coiffure, l'eau qui n'est jamais à bonne température.De douces mains malaxant mon cuir chevelu, jusqu'à ce que j'en oublie les parvenus.Une cape autour de mon noeud pap enroulée, je me surprends, tel un paon, à m'épivarder.De la bonne techno en musique de fond, des mèches qui s'envolent accompagnant le son.Des ciseaux virevoltant autour de mon cou, je me vois frétiller sur le dancefloor du You.Un dernier coup de brosse qui marque la fin, et dans le beau miroir, je me contemple enfin.Un métier de contact sans contact, quelle idée, mon coeur ne s'arrêtera jamais de saigner."