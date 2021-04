Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur la famille Michel.

Ainsi qu'il était au commencement, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Amen.

...

17 - Charles alla à l'Europe, sur le siège que Louis lui avait désigné. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 18 - Louis, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans l'Europe et sur la Belgique. 19 - Allez, faites de toute l'Union européenne des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Simple d'Esprit,20 - et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.