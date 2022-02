Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur l'accord gouvernemental sur les prix de l'énergie.

27 janvier 2022, 1 h 39 du matinAutour de la table de réunion, un silence glacial, les quelques ministres de la Vivaldi ayant survécu aux longs pourparlers tentent maladroitement de ne pas s'endormir. "Et quid d'une baisse de la TVA intelligente, en deux phases, avec..." Vincent Van Peteghem est rapidement interrompu par Alexander De Croo qui tousse bruyamment, puis enchaîne, telle une locomotive à vapeur: "Un barrromètrrre du gaz et de l'électrrricité, comme le barrromètrrre corrrona. On le met en bleu au lieu du rrrrouge parrrce que les gens vont avoirrrr frrroid. Chauffage ferrrmé. Lumièrrres ferrrmées. Netflix ferrrmé. Ok, bedankt." A la surprise générale, Alexander De Croo claque des doigts et disparaît dans un nuage de fumée. Les ministres applaudissent. Problème résolu.