Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Ce jeudi, le caricaturiste des Internets revient sur le risque de pénuries lié à la guerre en Ukraine.

Il est 8 h 29 et je suis devant la porte du Colruyt à l'heure où j'écris ces lignes. Des hommes, des femmes, des familles sont réunis devant ce temple de l'alimentation pas chère autour d'un objectif commun: le vider de toute sa farine. La file de caddies, aussi longue et éclectique que le Convoi de la liberté à Ottawa, dégage un doux et agréable parfum d'hystérie.

ll reste quelques secondes avant l'ouverture des portes.

Dites à ma famille que je l'aime.

