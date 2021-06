Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur la manifestation du samedi 30 mai à Bruxelles.

Le samedi 30 mai, à Bruxelles, a eu lieu la manifestation la plus éclectique de l'histoire des manifestations. Un éventail de profils aux revendications différentes a paradé dans les rues de la capitale et le bois de la Cambre. Coronasceptiques des quatre coins d'Europe, antivax, soignants, pro-Jürgen, fêtards, militaires, militants, flics, cow-boys, extrémistes, hippies, vandales et Teletubbies se sont réunis pour chanter Aux Champs-Elysées à l'unisson. Pas de violence. Bonne ambiance. Mais c'est au niveau des looks que le défilé a déployé sa véritable force de frappe. Paris Fashion Week, si tu m'entends, regarde les images des manifs de Bruxelles! Tu peux pas test.