Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, la caricaturiste des Internets nous donne des conseils suite aux nouvelles mesures prises annoncées vendredi à l'issue du comité de concertation.

On les attendait avec impatience, elles sont enfin là. Je parle bien évidemment des nouvelles mesures! On va enfin pouvoir faire et ressentir des choses dont on avait pratiquement oublié l'existence! Bon, on ne peut toujours pas aller au cinéma ou au théâtre mais si vous suivez mon programme, je vous garantis un super bon moment. Alors, voici ce que je vous conseille... Qui me suit?