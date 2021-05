Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur l'autorisation cet été des événements de masse tels que Tomorrowland.

Oyez, oyez fêtards du bois de La Cambre, de Flagey, d'Arlon et de tout le royaume réuni! On a compris, vous n'en pouvez plus. On vous rend les terrasses et vous prenez les places d'assaut. Eh bien, devinez quoi, vos cris de détresse ont été entendus! Oubliez la police à cheval, les autopompes et les bénévoles pour ramasser vos déchets le lendemain, c'est terminé. Moi, Alexander le Grand, je vous redonne officiellement une arène pour vous défoncer la tronche comme si demain n'existait pas. Tous à Tomorrowland! Et la culture dans tout ça? Noyez-moi cette insolente dans l'alcool et la MDMA, ce n'est pas mon problème, bande de boomers. Haha!