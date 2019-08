La Belgique a suspendu ses contributions financières à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) après des révélations faisant état de mauvaise gestion et d'abus d'autorité qui auraient été commis au plus haut niveau de cet organe, a affirmé jeudi le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, cité par l'hebdomadaire flamand 'Knack'.

Un rapport interne à l'Unrwa mentionné par la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera et par l'AFP fait état de mauvaise gestion et d'abus d'autorité qui auraient été commis au plus haut niveau de cette agence onusienne. Ce rapport, émanant du département éthique de l'Agence, a été envoyé au secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Il décrit comme "crédibles et corroborés" de graves abus éthiques commis par des hauts dirigeants, dont le commissaire général de l'agence, le Suisse Pierre Krähenbühl.

Selon 'Knack', M. De Croo a annoncé la suspension de ses contributions à l'UNWRA. "Dans l'attente de l'enquête indépendante (en cours), nous allons geler les autres paiements", a expliqué le ministre au magazine. Il s'agit d'une contribution additionnelle de 5,35 millions d'euros et non de la contribution fixe de 6,25 millions déjà versées plus tôt dans l'année.

L'UNWRA organise vendredi une conférence des donateurs à Jérusalem, où la Belgique sera représentée. "Nous allons jeter un regard critique sur le rapport", a déclaré M. De Croo. "Si les affirmations sont correctes, c'est totalement inacceptable. Ce n'est pas parce que vous défendez une bonne cause que vous pouvez faire ce que vous voulez".

Plus tôt dans la semaine, les Pays-Bas et la Suisse ont également décidé de suspendre leurs contributions à l'agence onusienne.