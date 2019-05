L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a remis son prix des bonnes pratiques en Europe aux institutions belges, pour la numérisation et l'automatisation de leurs services, indique-t-elle dans un communiqué mercredi soir.

La Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (Capac) a reçu ce prix à Bakou, en Azerbaïdjan, au nom des institutions de sécurité sociale belges, lors du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Europe de l'AISS. La Belgique, qui fête cette année les 75 ans de sa sécurité sociale, a été sélectionnée parmi 76 bonnes pratiques soumises par 25 institutions de 20 pays européens, précise l'AISS. Le plat pays "fait office de figure de proue dans la numérisation et l'automatisation", a souligné Marcelo Abi-Ramia Caetano, secrétaire général de l'association, cité dans un communiqué.

"Grâce aux efforts conjoints de nombreuses organisations, un maximum de prestations sociales sont désormais octroyées automatiquement, ce qui dispense les citoyens et leurs employeurs de remplir des déclarations", a avancé Jean-Marc Vandenbergh, administrateur général de la Capac. A titre d'exemple, 800 formulaires papier ont été remplacés par 200 processus électroniques. L'Office national de l'emploi (Onem) a en outre reçu un certificat de mérite pour l'élaboration d'un code de diversité et la création de "l'outil respect"; son New Way of Working (nouvelle façon de travailler) et un service clients 100% numérique dans le domaine de l'interruption de carrière. Le Forum mondial de la sécurité sociale de l'AISS sera organisé du 14 au 18 octobre 2019 à Bruxelles.