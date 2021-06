Alors que tous les indicateurs continuent leur baisse significative, notre pays devrait passer prochainement sous la barre des 200 patients en soins intensifs, a annoncé mardi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors de la conférence de presse bihebdomadaire de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

Actuellement, la Belgique compte 470 patients Covid dans les hôpitaux dont 206 en soins intensifs. Deux indicateurs qui diminuent respectivement de 35 et 25% sur une base hebdomadaire. Le nombre d'admissions à l'hôpital est de 32 par jour contre 49 la semaine précédente, soit une diminution de 35%. À ce rythme, notre pays passera bientôt sous la barre des 200 patients en soins intensifs.

Au niveau des contaminations, il y a eu en moyenne 450 nouveaux cas par jour la semaine dernière, ce qui représente une diminution de 44% par rapport à la semaine précédente. Actuellement le nombre de contaminations diminue de moitié tous les huit jours. "La baisse concerne toutes les provinces et toutes les tranches d'âge, en particulier les enfants et les adolescents, a indiqué Yves Van Laethem. "Elle est un peu moins marquée dans la tranche d'âge des 20 ans."

Cette chute rapide des chiffres permettrait, en conservant cette dynamique, d'atteindre une incidence de 50 cas pour 100.000 habitants d'ici le 28 juin et de faire donc repasser la Belgique en vert sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Six personnes sont décédées du coronavirus entre le 15 et le 21 juin, soit une diminution de 25%.

