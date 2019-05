Le gouvernement Michel nous a écoutés "dans une certaine mesure", déclare le président de l'organisation patronale flamande Voka . Mais il aurait pu et dû faire "beaucoup plus". Et si, après les élections en Wallonie, il y a une majorité de gauche, met en garde Wouter De Geest, la Flandre doit "prendre ses responsabilités".

"Le citoyen ne se sent plus pris au sérieux par les politiciens", déclare Wouter De Geest, le grand patron de BASF-Anvers et président de l'organisation patronale flamande Voka. "Les politiciens devraient dire clairement ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ensuite, nous devons pouvoir veiller à ce qu'ils tiennent parole. Il n'y a pas cette transparence et les politiciens ne tiennent pas parole. En conséquence, de plus en plus de gens se détournent de la politique. Certains partent même à la recherche de partis extrêmes qui pourraient mettre en danger notre État-providence démocratique. Je ne dis pas que nous sommes dans une situation prérévolutionnaire, mais on voit que l'insatisfaction de la population augmente."

...