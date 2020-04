La capacité de tests pour dépister le Covid-19 "s'élèvera à environ 10.000 d'ici la fin de la semaine", assure le cabinet du ministre Philippe De Backer, en charge de la taskforce consacrée à l'approvisionnement en dispositifs médicaux dans le cadre de la crise du coronavirus. D'ici quelques jours débuteront également 20.000 tests dans les maisons de repos.

Le nombre de tests réalisés a atteint 4.250 mardi, soit une forte hausse par rapport à la veille. Cette capacité "continuera à augmenter fortement dans les prochains jours, maintenant que les livraisons fonctionnent à pleine puissance", indique le cabinet de M. De Backer dans un communiqué.

"Les laboratoires universitaires et cliniques continuent à augmenter leur capacité. Cela nous permet d'augmenter le nombre de prélèvements d'échantillons dans les hôpitaux et les centres de tri, mais également d'étendre les tests vers les maisons de repos, comme demandé par le Risk Management Group", se félicite le cabinet.

L'objectif de 10.000 tests quotidiens, annoncé depuis plusieurs jours, sera atteint d'ici la fin de la semaine. A la même échéance sera lancée une phase de 20.000 tests dans les maisons de repos, "en étroite collaboration avec les Régions, qui transmettront des listes de personnes à la taskforce sur base de symptômes Covid-19".

Toujours d'ici à la fin de la semaine, 1.500 à 3.000 tests permettant de donner un résultat dans l'heure (Rapid) pourront être effectués. Les premiers hôpitaux ont été livrés et un stock stratégique a été créé, précise-t-on. Il y a suffisamment de matériel d'échantillonnage disponible en Belgique pour pouvoir augmenter le nombre de tests, "pour autant que les dates prévues de livraison des commandes soient respectées", indique encore le cabinet. La communication de ce mercredi s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle méthode bi-hebdomadaire de rapportage des capacités de testing.

La prochaine mise à jour aura lieu samedi.

