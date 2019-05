Live La Belgique divisée: Vague verte en Wallonie et à Bruxelles, vague brune en Flandre

Le Vlaams Belang en Flandre; Ecolo et le PTB en Wallonie et à Bruxelles. Les vainqueurs du scrutin de dimanche ont des visages bien différents au nord et au sud du pays.

Les partis traditionnels font grise mine. Le PS conserve sa première place en Wallonie et à Bruxelles mais les pertes sont considérables. Il en va de même pour le MR et le cdH qui franchit un nouveau palier dans son érosion puisqu'il n'est plus que le 5e parti francophone. La Flandre essuie quant à elle le choc du Vlaams Belang. La N-VA perd pas moins de 8 sièges mais se maintient très largement en tête avec 25 sièges. A deux les formations "flamandes nationales" représentent 43 sièges dans le groupe linguistique flamand et aucune majorité n'y semble possible sans la N-VA. Le président Bart De Wever a lancé un avertissement: il ne tolérera pas la constitution d'un gouvernement fédéral sans majorité en Flandre. Et à l'échelon de la Communauté flamande, la N-VA, pratiquement incontournable, dirigera les discussions.

© Belga

Nouvelles mises à jour De nieuwste eerst De oudste eerst Bart De Wever champion des voix de préférence en Flandre Alors que bureaux de vote sont quasi tous dépouillés, Bart De Wever s'impose comme le champion des voix de préférence en Flandre. Le président de la N-VA obtient 242.386 voix lors du scrutin régional de dimanche. Loin derrière, Filip Dewinter du Vlaams Belang recueille 93.751 voix de préférence. On retrouve ensuite Hilde Crevits (93.088). Bart Somers obtient 52.885 voix de préférence suivi par Meyrem Almaci (Groen) avec 50.848 voix. Le top 10 est complété par le ministre sortant N-VA Ben Weyts (50.447), le député sortant Vlaams Belang Guy D'Haeseleer (40.521), la ministre sortante N-VA Liesbeth Homans (40.480), le bourgmestre N-VA de Hasselt, Steven Vandeput (39.797) et le ministre CD&V sortant de l'Environnement, Koen Van den Heuvel (36.825). © Belgaimage Chiffres complet du Parlement bruxellois: le PS l'emporte, devant Ecolo, en fort progrès Au terme d'une opération de dépouillement à suspense jusqu'au bout, le PS est sorti en tête des élections pour le parlement bruxellois. Les votes émis dans l'ensemble des 727 bureaux de la capitale l'ont placé en tête, à hauteur de 22,7%, devant Ecolo (19,1%), en forte progression par rapport à 2014, et le MR (16,9%). DéFI (13,8%) sort quatrième du scrutin, devant le PTB (13,5%), qui a connu la deuxième progression la plus forte dans la Région-capitale et le cdH (7,6%). "Nos résultats sont meilleurs qu'annoncés mais je suis inquiet" (Maxime Prévot, cdH) Le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, a souligné dimanche soir que les résultats de son parti étaient meilleurs qu'annoncés lors des différents scrutins. En revanche, il s'est inquiété de la montée des extrêmes, tant à droite qu'à gauche. "Je ne suis pas déçu des résultats du cdH car ils sont supérieurs à ce que les sondages assez sombres et chagrins avaient pu nous prédire depuis de nombreux mois", a-t-il déclaré. "En revanche, je suis peiné des poussées des extrêmes de gauche comme de droite". "C'est un jour sombre pour la démocratie et je suis assez inquiet quant aux perspectives que cela risque d'offrir à notre pays", a-t-il ajouté, en référence à la possible main tendue par la N-VA au Vlaams Belang. "Nous verrons demain comment les démocrates vont cheminer pour pouvoir offrir des solutions volontaristes et efficaces à notre population", a souligné M. Prévot. Interrogé quant à la possibilité de voir son parti intégrer une majorité aux différents niveaux de pouvoir, le président du cdH s'est montré ouvert mais prudent. "Nous avons toujours été un parti de solutions, pour autant que le projet fasse sens", a-t-il dit à ce propos. "Néanmoins, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une position qui nous permette de prendre l'initiative", a souligné le président des humanistes. Concernant enfin l'influence que pourraient avoir eu le départ de Joëlle Milquet, l'inculpation de Dimitri Fourny et la perte de majorité au Parlement wallon sur le scrutin, M. Prévot a aussi préféré ne pas s'avancer. "Nul ne saura le dire de manière scientifique, chacun refera le match comme il le veut", a-t-il réagi à ce sujet. © Belgaimage Pari raté pour Mischaël Modrikamen et Listes Destexhe qui n'auront aucun élu Le Parti Populaire de Mischaël Modrikamen et Alain Destexhe ont raté leur pari électoral dimanche, ne parvenant ni l'un ni l'autre à une quelconque percée tant au niveau régional que fédéral. Actif en politique depuis près de 25 ans, le député bruxellois et sénateur Alain Destexhe, qui avait quitté avec fracas le MR en début d'année, n'est pas parvenu à se faire élire à la Chambre où il était candidat. Présentes dans toutes les circonscriptions, tant au niveau fédéral que régional, les Listes Destexhe n'auront en réalité franchi nulle part le seuil électoral. L'ancienne députée wallonne Patricia Potigny, dont le départ du MR vers les Listes Destexhe avait provoqué la chute de la majorité MR-cdH à Namur à la fin de l'hiver, n'a attiré que 477 voix sur son nom à Charleroi, où elle était candidate pour la Chambre. Pour le parti fondé il y a dix ans déjà par Mischaël Modrikamen, ce scrutin signe une nouvelle déconvenue et la fin de l'aventure parlementaire, le PP perdant l'unique député qu'il avait à la Chambre. Il espérait en décrocher entre deux ou quatre... Bien qu'à couteaux tirés, MM. Modrikamen et Destexhe s'étaient accordés sur une déclaration de groupement pour l'élection régionale bruxelloise. Cet accord leur permettait au besoin d'unir leurs suffrages respectifs dans la capitale afin de dépasser le seuil électoral et envoyer ainsi un député au Parlement bruxellois. Mais cette union de circonstances n'aura toutefois servi à rien, le PP et les Listes Destexhe réalisant respectivement 1,70% et 2,59% à peine au scrutin régional bruxellois, soit bien moins ensemble que les 5% attendus... © Belgaimage Bart De Wever: "Un gouvernement fédéral sans majorité flamande est un problème majeur" Bart De Wever a mis en garde ceux qui souhaitent former un gouvernement fédéral sans majorité flamande. Open VLD et CD&V qualifient une telle minorité flamande de "non désirable" . Si c'est le cas, c'est un problème politique majeur, a déclaré le président de la N-VA. Van Quickenborne : Le Vlaams Belang doit sa victoire à la discussion autour du Pacte de Marrakech Vincent Van Quickenborne, tête de liste parlementaire de Flandre occidentale pour l'Open VLD, se dit peu surpris par la victoire du Vlaams Belang. "Pendant la campagne, il a été frappant de voir à quel point le parti a obtenu de bons résultats parmi les jeunes au cours des débats. Le parti a énormément misé sur les réseaux sociaux pour vendre son message simple "étranger = crime". Et cela a apparemment fonctionné ", a déclaré Van Quickenborne à Belga dimanche soir. Le bourgmestre de Courtrai n'est pas satisfait du score du parti libéral flamand. Il est difficile d'être satisfait d'un tel résultat. De tous les partis, nous perdons le moins et nous conservons nos sièges, mais il n'y a qu'un seul grand gagnant et c'est clairement le Vlaams Belang. Selon Van Quickenborne, le Vlaams Belang a profité de la discussion autour du Pacte de Marrakech. "C'est une loi de fer qui dit que le sujet d'un gouvernement dominera les prochaines élections", dit-il. Selon Van Quickenborne, on peut certainement discuter Vlaams Belang, mais pour lui aussi il est clair comme de l'eau de roche que l'Open VLD ne gouvernera jamais avec ce parti. © Belga La vague verte s'amplifie, selon Ecolo Ecolo s'est félicité dimanche de sa victoire aux élections. "Ce soir, la vague verte s'amplifie", a lancé la co-présidente Zakia Khattabi devant les militants écologistes. En 2014, Ecolo connaissait la défaite électorale. En 2018, les élections communales ont marqué un retour en force du parti qui se confirme dimanche. "Nous avons largement gagné notre pari: celui de réaffirmer haut et fort le projet de l'écologie politique", a ajouté la co-présidente. Sa collègue de Groen n'a pas exclu que les Verts forment le premier groupe politique à la Chambre. Ecolo a rappelé l'enjeu central de son programme et de sa campagne: la transition écologique. "Il ne nous reste qu'une dizaine d'années", a fait remarquer Mme Khattabi qui a appelé à "créer des majorités de l'espoir et de la solidarité". Les Verts n'ont pas donné d'autre précision sur de futurs partenaires de négociation. © Capture d'écran "Le score du Vlaams Belang nous inquiète beaucoup" (Calvo) "Le score du Vlaams Belang nous inquiète beaucoup. C'est la responsabilité de tous de se mettre au travail ces prochaines semaines et années", a déclaré dimanche soir la tête de liste Groen à la Chambre à Anvers, Kristof Calvo, sur la chaîne privée flamande VTM. © Belga Flandre: les partis de gouvernement perdent 20 sièges, le Vlaams Belang passe à 23 Après le dépouillement de 85% des votes, les partis du gouvernement flamand sortant N-VA, Open Vld et CD&V perdaient ensemble 20 sièges lors du scrutin régional de dimanche. Le Vlaams Belang passe de 6 à 23 sièges. La N-VA doit se priver de 10 sièges au parlement flamand et en conserve 33. Le Vlaams Belang, deuxième parti de Flandre, obtient 23 sièges. Suivent le CD&V avec 20 sièges, l'Open Vld (16), Groen (15) et le sp.a (13). Le PVDA (PTB) fait son entrée au parlement flamand pour la première fois avec trois élus. L'actuelle coalition N-VA, CD&V et Open Vld garde sa majorité avec 69 sièges sur 124. N-VA et Vlaams Belang n'obtiennent pas de majorité à deux. Si la N-VA voulait créer une coalition avec le sp.a et l'Open Vld, comme cela avait été pressenti ces dernières semaines, le gouvernement disposerait de 62 sièges sur 124. © . Gouverner avec le Vlaams Belang? Voici les réponses des présidents de parti flamands Après la résurrection du Vlaams Belang, crédité pour l'instant à 18,7% au Parlement flamand, la question du cordon sanitaire est sur toutes les lèvres. Sont-ils prêts à gouverner avec le Vlaams Belang? Interrogés par la VRT les présidents de parti flamands répondent à la question. Peter Mertens (PVDA): "Absolument pas" John Crombez (sp.a): "Non en tout cas pas" Meyrem Almaci (Groen): "Bien sûr que non" Wouter Beke (CD&V): "Notre programme et notre façon de gouverner sont si éloignés l'un de l'autre que je ne vois pas comment nous pourrions construire des ponts". La réponse à la question si c'est un non clair et net ? "Oui." Gwendolyn Rutten (Open VLD): "Nous n'allons pas gouverner avec le Vlaams Belang, et pas non plus avec le PTB". Bart de Wever (N-VA) : "Nous ne sommes absolument pas fans du cordon, mais nous ne sommes pas fans non plus de fermer de toutes les portes. Il y a certains personnages qui sont dans l'excès et des positions qui ne sont pas réalistes. Je ne pense pas que nous devrions en parler ce soir, je dois essayer de trouver une solution". Sur Twitter… on pointe la disparition du seul député francophone au Parlement flamand… Plus d'élu FR 😣 https://t.co/Ys6cbUSbT7 -- Juliette de le Vingne (@JuliettedlV) May 26, 2019 Kristof Calvo (Groen) : "Nous avions espéré plus" Kristof Calvo, tête de liste à Anvers, ne se dit pas vraiment déçu du résultat de son parti, même s'il espérait un meilleur score pour son parti. Calvo indique que ce Groen progresse depuis quatre élections consécutives. Selon lui, le fait que les progrès ne soient pas aussi importants que prévu est "le résultat d'une campagne d'un contre tous". © Belga Gwendolyn Rutten fustige la N-VA: "Il ne faut pas s'étonner de récolter ce que l'on sème" Gwendolyn Rutten, la présidente de l'Open VLD, a fustigé la N-VA lors du débat des présidents de parti sur la VRT. Elle a évoqué le thème de la migration, sur lequel le gouvernement a laissé tomber le gouvernement fin de l'année dernière. "Si on en fait un thème, il ne faut pas s'étonner de récolter ce que l'on sème", a-t-elle déclaré. © Belga Elio Di Rupo prendra l'initiative dès mercredi en Wallonie Le président du PS Elio Di Rupo prendra l'initiative dès mercredi au parlement de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Charles Michel : ni avec le Vlaams Belang, ni avec le PTB Ni le Vlaams Belang, ni le PTB n'ont vocation à être dans une majorité, selon Michel qui se félicite de la robustesse de son parti. Parlement wallon: le PS recule mais reste 1er parti, devant MR et Ecolo (2/3) Le PS perd du terrain par rapport au scrutin régional de 2014 mais reste premier parti en Wallonie, devant le MR, lui aussi en recul, et Ecolo, qui ressort comme l'un des gagnants du scrutin régional, avec le PTB qui se dispute la quatrième place avec le cdH. Sur base de près de deux tiers des bureaux de vote dépouillés (871 sur 1.360), le PS est crédité de 25,16% des voix, en baisse de 5,74 points de pourcentage (pp). Le MR, allié au cdH dans le gouvernement wallon sortant, accuse lui aussi un repli, avec 22,35% des suffrages (-4,34 pp). Ecolo se redresse par rapport à 2014, scrutin lors duquel les Verts avaient souffert, et est pointé à 15,03% (+6,41 pp). Le cdH se retrouve cinquième parti au sud du pays, avec 12,40% des voix (-2,77 pp), dans un mouchoir de poche avec le PTB, qui pointe à 12,48% (+6,72 pp). Soixante-trois bureaux ont été dépouillés sur 212. La circonscription de Liège envoie 13 députés sur 75 au Parlement de Wallonie. © Belga Parlement wallon: DéFI ne parvient pas à s'implanter en Wallonie Désireux de sortir de son bastion historique bruxellois, DéFI semblait dimanche soir bien en peine de concrétiser son ambition de s'implanter en Wallonie. Selon les résultats encore partiels mais déjà bien avancés du scrutin régional wallon, les amarantes oscillaient autour de 4% à peine sur l'ensemble du territoire. C'est dans la circonscription de Nivelles, le plus proche de la capitale, que DéFI semblait réaliser son meilleur score wallon, avec un peu plus de 6% des voix, ce qui ne devrait toutefois pas lui permettre de décrocher un strapontin au Parlement de Wallonie. A Namur, DéFI réaliserait un peu plus de 5%, selon les résultats quasi complets. Dans les neuf autres circonscriptions wallonnes, les troupes d'Olivier Maingain sont partout annoncées sous le seuil électoral de 5%. Maingain (DeFi) : Toute alliance avec la N-VA serait préparer le pays au confédéralisme Le président de DéFI, Olivier Maingain, a adressé dimanche une mise en garde aux partis francophones qui seraient tentés de s'allier ou plutôt de reconduire une alliance avec la N-VA. Ils préparent le confédéralisme, voire le séparatisme, a-t-il assuré. Selon M. Maingain, la N-VA ne se démarquera pas nettement du Vlaams Belang. "Qui peut encore penser qu'une alliance avec un parti qui continue à flirter avec l'extrême-droite puisse être un parti crédible pour assumer des responsabilités à la tête de ce pays? Seuls ceux qui ont fait l'alliance avec lui au cours de la législature passée y pensent peut-être encore mais ce serait préparer le pays au confédéralisme, au séparatisme", a lancé M. Maingain devant les militants de son parti. Le Vlaams Belang et le PTB sont parmi les gagnants des élections. M. Maingain voit des similitudes dans leur essor. "Les partis contestataires et les plus virulents contre les acquis de la démocratie sont les vainqueurs tant au nord qu'au sud du pays", a-t-il expliqué, sans toute fois assimiler les deux formations. Le PTB aurait profité de la "crainte sociale" tandis que le Vlaams Belang se fonde sur le rejet et le racisme. Le président du parti amarante pointe du doigt la responsabilité du gouvernement Michel. "Ces succès-là sont à mettre au passif de la majorité sortante. Cette cassure de l'opinion publique en Belgique est le plus lourd passif du gouvernement Michel. C'est le plus lourd échec et cet échec est encore plus lourd qu'une réforme de l'Etat", a-t-il assuré. "Nous serons, dans la mesure de nos forces, là où nous pourrons assumer des responsabilités", a encore dit M. Maingain avant de saluer la victoire d'Ecolo. DéFI répondra à l'appel de "ceux qui veulent faire le choix de l'avenir" et "qui feront en sorte que les francophones seront davantage respectés dans notre pays". Sur Twitter… Le retour de l'école des fans Et donc ils sont tous très contents , ils ont tous gagné .... Jacques Martin si back.#elections2019 -- nathalie uffner (@nathalieuffner) May 26, 2019 Parlement bruxellois: le PS passe devant Ecolo (3/4) A l'issue d'un peu plus de trois quart des dépouillements (514 bureaux sur 727), le PS, crédité de 20,26%, est annoncé en tête, pour l'élection du parlement bruxellois. Il passe devant Ecolo (20,00%), en forte progression, qui était pointé en tête en début de soirée. Le MR est troisième (17,97%), devant DéFI (15,29%), le PTB (12,27%) et le cdH (7,15%). Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 21,11% des voix, devant la N-VA (17,94%), l'Open Vld (16,28%) et one.brussels-sp.a (13,80%). Suivaient le Vlaams Belang (8,03%), le CD&V (7,41%) et Agora (6,27%). Les résultats sont complets pour les cantons d'Ixelles et de Schaerbeek et partiels partout ailleurs. Les premiers résultats ont également été annoncés dans les cantons de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles. Kyra Gantois (Youth for Climate) : "Je suis déçue" "Je suis surprise. Je pensais que nous avions réalisé quelque chose parce que le climat était devenu un thème si important. Mais la Flandre vote surtout pour les deux partis qui ne s'engagent pas en faveur du climat". Dans le quotidien De Standaard, l'activiste du climat Kyra Gantois se dit déçue par les résultats des élections. Le triomphe du Vlaams Belang lui fait peur pour l'avenir. © Belga Deux options : ou bien contourner la N-VA ou bien en route vers le confédéralisme Des majorités différentes dans toutes les Régions. La N-VA prend la main dans une Flandre très à droite. Pourrait-on encore éviter le confédéralisme ? Avec une grande alliance, peut-être, mais ce sera compliqué. Une analyse du journaliste politique Olivier Mouton. © Nicolas vadot Chambre: forte progression écologiste et PTB, PS reste premier parti Les élections législatives de dimanche à la Chambre ont donné lieu à une forte progression écologiste, de 5 à 12% selon les circonscriptions, et à une poussée substantielle du PTB, le parti socialiste restant, en dépit de reculs parfois nets, le premier parti francophone, selon des résultats partiels dépouillés à environ deux tiers. En recul également, le MR se maintiendrait à la deuxième position. Le cdH est également en baisse, DéFI maintenant sa position à ce stade du dépouillement. Le PP perdrait son unique siège. La victoire écologiste est plus marquante dans la partie francophone du pays mais Groen progresse également. Le PTB progresse aussi dans les trois Régions du pays et enverra pour la première fois des députés néerlandophones. La bataille de la plus grande famille politique se joue entre socialistes et libéraux. Chambrer: le sp.a de John Crombez perd dans le canton d'Ostende La tête de liste à la Chambre et président du sp.a John Crombez a perdu du terrain lors des élections de dimanche dans le canton d'Ostende. Le grand gagnant est le Vlaams Belang. Le plus grand parti du canton reste la N-VA (23,79%, -3,22) suivie par le Vlaams Belang (20,70%, +15,53). Le sp.a a perdu 4,27 points de pourcent et atteint 19,03%. L'Open Vld obtient 12,96% (-1,38). Groen avec le député fédéral Wouter De Vriendt perd 0,87 point à 8,20%. Parlement wallon: A Frasnes-lez-Anvaing, le MR dévisse de 18% Dans le canton de Frasnes-lez-Anvaing, le fief du ministre wallon de l'Energie Jean-Luc Crucke, le MR perd 18 points de pourcentage (pp) mais reste premier parti, avec 34,6% des voix. Il est suivi par le PS (20,1%; -2,7 pp) et par Ecolo qui gagne 4,3 pp à 11,2%. Le cdH reste stable à 9,4% des voix (-0,2 pp) tandis que le PTB gagne 6,6 pp à 8,6% des voix, juste devant Défi (8,5% des voix; +7,2 pp). Dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron, où 121 bureaux sur 133 ont été dépouillés, Jean-Luc Crucke récolte pour l'instant 5.703 voix contre 7.514 pour le socialiste Rudy Demotte. Pour Bart De Wever, les inquiétudes des électeurs sont claires "Il y a un petit gagnant (PTB), mais il y a aussi un grand gagnant (Vlaams Belang). Le mouvement général n'est pas une vague verte, c'est une autre vague. Les inquiétudes de l'électeur sont claires" a déclaré Bart De Wever (N-VA) à la VRT. © Belga Jambon : "Nous trouvons qu'il faut pouvoir parler avec le Vlaams Belang, mais jusqu'à présent, leur rhétorique rendait cela impossible" Jan Jambon admet que la première défaite électorale depuis longtemps pour la N-VA est difficile à avaler. Tout comme les autres ténors de la N-VA, il ne veut pas s'exprimer sur le cordon sanitaire pour l'instant. "Jusqu'à présent, leur rhétorique et les chiffres qu'ils ont avancés ont toujours empêché de travailler ensemble", a-t-il déclaré au quotidien De Morgen. © Belga Le Vlaams Belang chante le Vlaamse Leeuw avec la N-VA Lors de la réunion du Vlaams Belang à Londerzeel, les responsables du parti et des militants ont chanté conjointement le Vlaamse Leeuw (hymne flamand) lors du discours de Bart De Wever diffusé sur le grand écran. "J'espère que De Wever réalisera que son Vlaamse Leeuw est aussi le nôtre", a lancé Gerolf Annemans. Le discours de Bart De Wever a été reçu à Londerzeel avec des réactions mitigées mais les dirigeants et militants n'ont pu s'empêcher de changer le Vlaamse Leeuw avec leurs collègues de la N-VA. Selon Annemans, le résultat des élections montre que le Vlaams Belang va dans la "bonne direction" de l'histoire. "Mais nous n'allons pas provoquer le changement", dit-il en, se référant à d'autres vétérans du parti comme Filip Dewinter. "Nous avons préparé une nouvelle génération, elle doit le faire". Selon Gerolf Annemans, cette nouvelle garde est prête à diriger si on lui donne sa chance. Parlement wallon: Alors que 50% des bureaux ont été dépouillés, la coalition MR-cdH ne représente plus que 35% des voix Alors que 50% des bureaux ont été dépouillés, la coalition MR-cdH ne représente plus que 35% des voix. Geert Bourgeois : "Agir face au signal de l'électeur" Le prochain gouvernement devra "prendre en compte sérieusement la protection de l'identité", a déclaré dimanche Geert Bourgeois, tête de liste N-VA à l'Europe. Il estime qu'il "faudra agir" face au signal de l'électeur. "Le prochain gouvernement devra sérieusement prendre en compte l'identité et réclamer des mesures dans ce sens au niveau européen afin qu'il n'y ait pas de frontières ouvertes pour la migration illégale", a déclaré M. Bourgeois. "C'est le signal, qui je l'espère sera donné ailleurs en Europe. Il faudra agir en conséquence et ne pas seulement dire qu'il s'agit d'un signal et qu'il ne faut rien en faire". De Wever est le seul à avoir envoyé un texto à Tom Van Grieken Bart De Wever est le seul président à avoir envoyé un texto au président du Vlaams Belang Tom Van Grieken pour le féliciter. C'est ce que le président de la N-VA vient de déclarer à VTM. Européennes : "Sans changement vérifiable, ce sera sans nous" (Lamberts) La montée des Verts aux élections européennes ne les poussera pas à accepter tel ou tel poste sans un changement profond de programme pour la prochaine majorité au Parlement européen, ont prévenu dimanche soir les co-présidents du groupe des Verts/ALE, l'Allemande Ska Keller et le Belge Philippe Lamberts. Les écologistes font partie des vainqueurs des élections européennes: d'une projection réalisée par le Parlement européen sur base des estimations disponibles dans 11 Etats membres et des derniers sondages réalisés avant le scrutin dans les 17 autres pays, ils sont crédités de 71 sièges, soit 19 de plus qu'en 2014. Malgré la satisfaction de la victoire, "on ne pèse toujours que 10% du Parlement", analyse Philippe Lamberts. Les Verts comptent toutefois utiliser leur progression pour tenter d'entrer dans une majorité (la grande coalition des conservateurs du PPE et des sociaux-démocrates du S&D est en passe de perdre sa majorité absolue, NDLR), mais pas à n'importe quel prix. "Sans changement vérifiable pour nos concitoyens, ce sera sans nous ! Bien sûr, changer tout du jour au lendemain est irréaliste, donc la vérité se trouvera sans doute entre les deux", a ajouté le Belge. "Les postes sont moins importants que le programme, le contenu. Nos priorités sont le climat, l'Europe sociale et le respect de la démocratie", a embrayé Ska Keller. Elle parle de son parti comme d'un "faiseur de reine" pour la présidence de la Commission européenne, qu'elle souhaite voir revenir à une femme. Alexander De Croo (Open VLD): "C'est vraiment un dimanche noir" Tête de liste Open VLD, Alexander De Croo évoque le "dimanche noir" du 24 novembre 1991 sur les ondes de la VRT, lorsque le parti d'extrême droite Vlaams Blok a fait un score monstre pour la première fois de son histoire. "C'est vraiment un dimanche noir. Le Vlaams Belang a obtenu un score inattendu. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il progresse, mais pas autant", déclare De Croo à la VRT. De Croo n'envisage pas de rompre le cordon sanitaire, suggérée par son collègue Luk Van Biesen et d'autres. "Ce que représente le Vlaams Belang est diamétralement opposé à ce que représente un parti libéral", affirme De Croo. © Belga Jambon : "Si nous sommes le plus grand parti, nous prendrons nos responsabilités" A la question de savoir s'il était toujours candidat pour le poste de Premier ministre, Jan Jambon (N-VA) a répondu diplomatiquement au micro de VTM: "s'il s'avère que nous sommes le plus grand parti, nous prendrons nos responsabilités". "La situation est complexe: la Wallonie a voté fortement à gauche, la Flandre à droite", pointe M. Jambon. L'écart semble se creuser entre les deux entités. Revenant sur la grande victoire électorale du Vlaams Belang, Jan Jambon a indiqué qu'il avait remarqué pendant la campagne électorale qu'il y avait beaucoup de colère parmi les électeurs. "Les gens qui ont voté pour nous la dernière fois, et qui attendaient beaucoup de nous, estiment que leurs attentes n'ont pas été rencontrées", selon lui. En ce qui concerne le cordon sanitaire, dont Jan Jambon affirme n'avoir jamais été un grand supporter, l'ancien ministre de l'Intérieur estime qu'il est trop tôt pour statuer sur son existence: "Je n'ai jamais été un grand fan du langage (utilisé par le Vlaams Belang). Dans tous les cas, ce sera difficile", a-t-il déclaré. © Belga La vague verte s'amplifie, selon Ecolo La vague verte s'amplifie, selon Ecolo qui appelle à former des majorité de "l'espoir et de la solidarité". "Certains signaux sont de nature à inquièter" Le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, s'est montré dimanche soir relativement inquiet lors de son premier discours post-électoral au quartier général du cdH à Meux (province de Namur). "Certains signaux sont de nature à inquièter", a-t-il déclaré en référence aux résultats provisoires en défaveur de son parti. "Je suis cependant fier et ému d'avoir pu compter sur la force de votre implication et la sincérité de votre mobilisation pour défendre l'humanisme", a-t-il ajouté en s'adresant aux militants présents. "C'est cela qui fait que nous aurons un motif à être satisfaits dans les heures qui viennent", a ajouté M. Prévot. "Certes, on nous annonce des lendemains peu joyeux', a-t-il encore souligné. "Mais nous avons tous été puiser jusqu'au fin fond de notre énergie pour défendre un programme qui puisse être une réelle alternative à la gauche et à la droite", a-t-il encore dit. "Je ne pense pas que Bart de Wever s'alliera au Vlaams Belang" Le rédacteur en chef de Knack Bert Bultinck réagit à la montée du VB en Flandre. Lire notre interview ici. "Le risque est grand que ce scrutin augmente la polarisation de la société" Le risque est élevé que ce scrutin renforce la polarisation de la société, selon le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte (sp.a). "Le travail des bourgmestres de villes extrêmement diverses telles que Vilvorde, qui souhaitent construire des ponts et rassembler des groupes, deviendra sans aucun doute plus difficile", a déclaré M. Bonte. Hans Bonte pointe la responsabilité de la N-VA. "Ce parti a reçu aujourd'hui une leçon justifiée du Vlaams Belang selon laquelle l'original est plus fort que toute copie". Il attribue également la perte de Maggie De Block à sa stratégie de campagne électorale, alignée sur celle de Theo Francken. "Les résultats de cette élection indiquent également que si vous gouvernez avec la N-VA, vous allez essuyer de sérieux coups par la suite", a déclaré M. Bonte, qui a également dénoncé les divers appels de politiques à rompre le cordon sanitaire autour du Vlaams Belang. Parlement wallon: Ecolo et PTB en hausse, selon de premiers résultats Les résultats n'arrivent qu'au compte-gouttes pour le scrutin régional wallon alors que la composition du Parlement flamand se dessine déjà nettement, avec un Vlaams Belang en position de force. Au sud du pays, Ecolo et PTB semblent en progrès, mais les résultats des grandes villes, telles que Liège, Charleroi ou Namur, ne sont pas encore connus. Seuls 37,99% des bureaux où l'on votait pour élire les 75 députés du Parlement de Wallonie ont été dépouillés dimanche à 21h00. Selon les premières tendances, Ecolo s'affiche en hausse de 6,52 points de pourcentage et récolte 15,14% des voix. L'autre gagnant de la soirée semble être le PTB, qui glane 5,96 pp et totalise 11,72% des suffrages. Les partis traditionnels sont les grands perdants du scrutin régional. Le PS chute de 6,63 pp mais garderait sa première place avec 24,27% des voix. Il est toutefois talonné par le MR, qui totalise 23,35% des suffrages. Le parti libéral perd tout de même 3,33 pp. Le cdH semble lui limiter la casse avec 13,25% des voix et une perte de 1,91 pp. Ces résultats restent très partiels. Dans la circonscription de Liège, seuls 11% des bureaux ont été dépouillés tandis que dans celle de Charleroi-Thuin, 20,36% des bureaux seulement ont été comptabilisés. La circonscription de Namur ne compte que 23,97% des bureaux dépouillés. Parlement wallon: Le PS recule dans le canton de Mons, PTB et Ecolo en hausse Le PS a perdu des plumes dimanche dans le canton de Mons pour l'élection régionale wallonne. Sur base de plus d'un tiers des bureaux dépouillés, les socialistes perdent 6,55 points par rapport à 2014 pour se stabiliser à 36,14%, conservant néanmoins leur leadership. MR, PTB et Ecolo sont au coude-à-coude pour la deuxième place. La formation marxiste-léniniste progresse de plus de 8 points pour atteindre 14,40%. Ecolo engrange lui 14,59% des suffrages, en progrès de près de 8 points. Sur Twitter… l'électeur a fait son choix #cartoon #kies19 #vlaamsbelang (via https://t.co/8WGnk3Opbs) pic.twitter.com/mEwoLoOXAX -- lectrr (@lectrr) May 26, 2019 Parlement bruxellois: Ecolo en tête, devant le MR, et le PS A la moitié du nombre de votes dépouillés (370 bureaux sur 727), Ecolo, crédité de 20,88%, est annoncé en tête pour l'élection du parlement bruxellois. Il précède le MR (19,36%), le PS (18,51%), DéFI (16,01%), le PTB (11,04%) et le cdH (7,02%). Aucun résultat n'était encore disponible dans les cantons de Molenbeek et de Saint-Gilles réputés plus favorables à la gauche. Dans le groupe linguistique néerlandophone, les formations nationalistes de la N-VA et du Vlaams Belang ne sont nullement en mesure de bloquer l'institution bruxelloise, car elles n'obtiennent, ensemble qu'un quart des votes néerlandophones. Groen se détache à 21,87%; devant la N-VA (17,69%); l'Open Vld (16,98%); et one.brussels-sp.a (13,08%). Le CD&V (7,44%) obtient moins de suffrages que le Vlaams Belang (7,64%). Agora ferait son entrée au parlement (6,44%). Le MR au coude-à-coude avec le cdH dans la province de Luxembourg Le MR devance d'une courte tête le cdH dans la circonscription électorale d'Arlon, Marche-en-Famenne, Bastogne, Neufchâteau et Virton où 35% des bureaux ont été dépouillés. Les libéraux y obtiennent 24,72% des voix contre 23,53% pour les humanistes. Le PS suit avec 19,32% des voix, devant Ecolo (13,76%) et le PTB (9,29%). Ni le Parti populaire (3,29%), ni Défi (2,99%) n'atteignent la barre des 5%. Le redécoupage des circonscriptions électorales - il n'y a plus qu'une circonscription pour la province du Luxembourg contre deux auparavant - rend caduque la comparaison des résultats de ce scrutin avec ceux de 2014. Européennes : Les chrétiens-démocrates et les socialistes reculent, les libéraux et les Verts en hausse Les chrétiens-démocrates du PPE reculent mais restent la plus grande famille politique au sein du Parlement européen avec 173 sièges (-43), ressort-il d'une projection réalisée par le Parlement européen sur base des estimations disponibles dans 11 Etats membres et des derniers sondages réalisés avant le scrutin dans les 17 autres pays. Les socialistes et démocrates du S&D arrivent en deuxième position avec 147 sièges, soit 38 de moins que lors de la précédente législature. Le groupe libéral de l'ALDE, allié à la liste Renaissance (LREM du président français Emmanuel Macron), empoche quant à lui 102 sièges, ce qui en fait le 3e de l'hémicycle. Les Verts sont crédités de 71 sièges, soit 19 de plus qu'en 2014. Les écologistes ont enregistré de bons résultats en Allemagne, où ils se placent en deuxième position derrière la CDU-CSU d'Angela Merkel, et en France où ils obtiennent la troisième position derrière le Rassemblement National et la liste d'Emmanuel Macron. "Je suis sur un petit nuage", a commenté le co-président du groupe des Verts/ALE au Parlement européen, le Belge Philippe Lamberts, après l'annonce des bonnes performances des écologistes. France: Le Pen appelle Macron à dissoudre l'Assemblée nationale La présidente du Rassemblement national a estimé dimanche soir que le président de la République "n'avait d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale" après l'arrivée de la liste LREM en deuxième place aux élections européennes. "Compte-tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences, lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin en en faisant un référendum sur sa politique, et même sur sa personne", a déclaré Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'a "d'autre choix au minimum que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays", a-t-elle ajouté. Pas de gouvernement fédéral sans majorité flamande, avertit Bart De Wever Le président de la N-VA, Bart De Wever, a averti dimanche soir les autres partis qui seront impliqués dans les négociations fédérales: il n'y aura pas de gouvernement sans majorité du côté flamand. "Au fédéral, nous attendons l'initiative du Roi mais nous disons clairement une chose: on ne peut pas faire un gouvernement sans majorité en Flandre. Nous n'allons jamais permettre cela", a dit M. De Wever devant les militants de son parti. Le président du premier parti flamand a parlé sans détour: la N-VA a perdu les élections et il y a un grand gagnant en Flandre, c'est le Vlaams Belang, que M. De Wever a félicité. "L'électeur flamand a parlé et, en démocratie, l'électeur a toujours raison", a-t-il ajouté, tout en soulignant que le jeu était particulièrement compliqué. "La Flandre a voté au centre-droit et à droite. Et national-flamand, plus que jamais. La Belgique francophone choisit au contraire d'aller beaucoup plus à gauche. Jamais, ces réalités n'ont été aussi éloignées les unes des autres". A l'échelon flamand, où il appartient à la N-VA de former un gouvernement, celle-ci "prendra l'initiative d'inviter tous les partis flamands, car la Flandre a besoin d'un gouvernement fort", a expliqué M. De Wever. A cette heure, la N-VA n'exclut donc pas de discuter avec le Vlaams Belang. © Belga Est-ce la fin du cordon ? Bart De Wever (N-VA): "On ne peut pas simplement contourner le Vlaams Belang" "Je ne suis pas un fan du cordon, mais on ne peut pas contourner le Vlaams Belang", dit Bart De Wever à la VRT. Il dit qu'il est loin du Vlaams Belang, tant en termes de contenu que de style. Mais il ne veut pas exclure de coopération avec le parti de Tom Van Grieken. "Nous serons modestes mais aussi responsables", dit Wouter Beke (CD&V) "Ce résultat nous oblige à être modestes", a réagi dimanche soir le président du CD&V, Wouter Beke, à l'issue des résultats des élections. "Nous serons modestes mais nous prendrons aussi notre responsabilité si on nous la demande ces prochains jours". Le CD&V accuse un important recul. M. Beke a reconnu être déçu devant ses militants mais qu'il fallait encore attendre. Un bureau de vote sur trois n'a pas encore été dépouillé, a-t-il dit. © Belga Gwendolyn Rutten: "Jamais nous ne gouvernerons avec le Vlaams Belang" Le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq (Open VLD) ne veut pas que son parti rejoigne un gouvernement avec le Vlaams Belang. Il est soutenu en cela par la présidente du parti Gwendolyn Rutten, qui a répété le message de De Clercq sur Twitter. Ils réagissent aux propos de Luc Van Biesen et Eddy De Block (Open VLD) qui ont évoqué la rupture du cordon sanitaire. © Belga Chambre: Maggie De Block (Open Vld) perd 14% dans son canton d'Asse Maggie De Block, tête de liste Open Vld à la chambre dans le Brabant flamand, a perdu 14% dans le canton d'Asse, auquel appartient sa commune de Merchtem. Le parti libéral flamand a y accumulé 16,75% des voix. La N-VA a subi une très légère perte mais est le plus grand parti avec 29%. Le grand gagnant est le Vlaams Belang, avec la tête de liste Dries Van Langenhove, de la commune voisine d'Opwijk, située dans le même canton électoral. La formation d'extrême droite a totalisé 15,2% des voix. Le CD&V a perdu 1,8% dans le canton d'Asse et s'établit à 13,5%. Le sp.a recule de 1,3% (7,4%). Groen gagne 2,9% (9,5%). Parlement wallon: le PS perd des plumes mais se maintient en tête sur Tournai-Ath-Mouscron Le PS est le premier parti sur la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron, sur base de près de 40% des bureaux dépouillés (53 sur 133). Les socialistes recueillent 27,98% des voix mais perdent 7,70 points de pourcentage (pp) par rapport au scrutin de 2014. Le MR arrive deuxième (21,33%), lui aussi en perte de vitesse (-5,68 pp), dans cette circonscription qui envoie sept représentants au Parlement de Wallonie. Ecolo est en troisième position (15,04%), en nette progression (+6,67 pp), tout comme le PTB (11,52%, +8,27 pp) qui se trouve juste derrière le cdH (11,71%, -4,82 pp). Le Parti populaire (3,04%) et Défi (2,74%) viennent ensuite, devant Collectif Citoyen (2,03%) et le parti animaliste DierAnimal (1,97%). Parlement wallon: Le PS perd sa première place dans la circonscription de Huy Waremme Le PS semblait nettement en voie de perdre la première place qu'il occupait jusqu'ici dans la circonscription de Huy Waremme qui envoie 4 députés au Parlement de Wallonie, au profit du MR. Sur base des résultats partiels issus de près d'un tiers des bureaux, les socialistes perdent près de 10 points de pourcentage, pour retomber à 22,39%. Bien qu'en léger retrait de 0,58 points, le MR prend ainsi la première place dans cette circonscription avec 27,26%. Ecolo arrive troisième avec 15,82% (+4,39). Le PTB y fait clairement la bonne opération avec 11,46% des suffrages (+5). Le cdH arrive en 5e place, avec 11,06% (-2,29). La présidente de l'Open Vld exclut toute alliance avec le Vlaams Belang La président de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, a exclu dimanche toute idée de briser le cordon sanitaire à l'encontre du Vlaams Belang comme l'ont suggéré certains libéraux flamands. "C'est comme ça", a réagi Gwendolyn Rutten aux propos du bourgmestre libéral de Gand, Mathias De Clercq, qui indiquait qu'il ne participerait jamais à une alliance avec le parti d'extrême droite. "Diriger avec le Vlaams Belang: ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Jamais", avait tweeté Mathias De Clercq. © Belga Carl Devos : "Van Grieken affirme clairement qu'il veut gouverner" Interrogé par nos confrères de Knack, le politologue Carl Devos déclare que le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, a clairement indiqué qu'il voulait gouverner. "Il dit aussi qu'il est prêt à faire des compromis. Il ne veut pas que ce soit trop facile pour les autres de l'exclure. Les autres devront avoir de bons arguments", selon Devos dans une explication à la VRT. Selon Devos, le président de la N-VA Bart De Wever devra prendre l'initiative, car son parti reste le plus grand. Sur Twitter… un bug qui dure… et dure… et dure… 18 novembre 2020, la Belgique bat son record sans gouvernement, car on attend toujours les résultats en Wallonie et à Bruxelles. #Elections2019 #belgique #be2019 -- Loïc Collet (@Loic_Collet) May 26, 2019 Sur Twitter… le bingo de la soirée électorale est presque complet Deux d'un coup, merci Bart. pic.twitter.com/O8CsB80Rbj -- florencehainaut (@FloHeyNo) May 26, 2019 Vlaams Belang : Van Grieken "veut prendre ses responsabilités" en ce "dimanche d'espoir" Le Vlaams Belang "veut prendre ses responsabilités", a déclaré le président du parti d'extrême droite, Tom Van Grieken, dimanche, lors de son discours de victoire. Il a tendu explicitement la main pour diriger. Tom Van Grieken a appelé les membres du parti à ne pas jubiler face aux pertes des autres partis. Sur Twitter… Belgique, pays du surréalisme. Pas de résultats des votes papier à cause d'un bug informatique. La Belgique est bel et bien le pays du surréalisme. #Elections2019 -- Sébastien Meunier (@sebmeunier) May 26, 2019 Parlement bruxellois: Ecolo devant le MR et le PS (1/3) Ecolo était en tête des votes pour le parlement bruxellois, dimanche, à 20h00, alors que plus d'un tiers (34,39%) des bureaux de vote avaient été dépouillés (250 sur 727). Les Verts (21,07%) devancent le MR (19,29%) et le PS (18,49%). Aucun résultat n'avait toutefois encore été publié pour les cantons de Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles, généralement plus favorables à la gauche. Côté francophone, Défi arrivait ensuite en quatrième position (16,02%), devant le PTB (10,98%) et le cdH (7,13%). Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 22,72% des voix, devant la N-VA (17,11%), l'Open Vld (16,99%) et le sp.a (13,02%). Suivaient le CD&V (7,39%), Agora (7,34%) et le Vlaams Belang (6,97%). Ces résultats restent à prendre avec prudence, aucun résultat n'étant encore été publié dans trois cantons traditionnellement plus favorables à la gauche. Un sondage de sortie des urnes réalisé par l'ULB plaçait le PS en tête. France: le Rassemblement national en tête devant LREM Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen est arrivé en tête des élections européennes de dimanche en France, selon des estimations. Il devance le mouvement LREM du président Emmanuel Macron et les écologistes, emmenés par Yannick Jadot. Européennes : taux de participation estimé à 51% Le taux de participation aux élections européennes dans l'UE à 27 (sans le Royaume-Uni) est évalué en hausse à 51%, a indiqué dimanche soir le service de presse du Parlement européen. Si ce taux se confirme, il sera le "plus élevé de ces 20 dernières années". Avec le Royaume-Uni, il devrait se situer entre 49 et 52%, a précisé le responsable du service presse du Parlement, Jaime Dauch. Même si les taux de participation restent faibles par rapport à des scrutins nationaux, la mobilisation des électeurs est en progression dans de nombreux pays, semblant marquer un coup d'arrêt à l'érosion continue qui caractérise les européennes depuis 1979. Sur Twitter… "And the 12 points go to… Twitter?" Punaise les live tweets sur la soirée électorale sont presque aussi marrants que ceux sur l'#Eurovision2019 et #missbelgique. Je vais commencer à m'intéresser à la politique moi 😅 #Elections2019 #be2605 -- Morgane (@Morgane687) May 26, 2019 Parlement wallon: Le cdH se tasse mais conserve la tête à Bastogne Les démocrates humanistes du cdH restent en tête dans le canton de Bastogne, fief de Benoît Lutgen, avec 39,03% des voix, malgré un tassement de plus de 5 points de pourcentage (pp) par rapport à 2014, après le dépouillement de deux bureaux sur sept. Le MR arrive en deuxième position (23,17%), lui aussi en recul (-6,30 pp), suivi par le PS (10,69%, -0,91 pp) et Ecolo (10,62%, +4,85 pp), au coude à coude. Le PTB s'offre une progression sensible à 7,41% (+5,47 pp), au contraire de Défi (2,59%) et du Parti Populaire (2,36%). "Ne jamais diriger avec le Vlaams Belang" (Open-VLD) "Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Jamais", a réagi le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, à la suite de certaines déclarations de membres de son parti (libéral) de lever le cordon sanitaire à l'encontre du Vlaams Belang. Mathias De Clercq, qui poussait la liste de l'Open Vld à la Chambre en Flandre orientale, n'est pas tout favorable à l'idée de discuter avec le Vlaams Belang (extrême droite), vraisemblablement grand vainqueur des élections en Flandre. Pour Sihame El Kaouakibi, également Open Vld, deuxième sur la liste anversoise du parlement flamand, le parti ne doit jamais se retrouver dans une coalition avec le Vlaams Belang. "Nous ne participerons jamais à une majorité avec le Vlaams Belang", a-t-elle souligné. Les parlementaires de l'Open Vld Luk Van Biesen et Eddy De Block, frère de la ministre sortante Maggie De Block, s'étaient posés la question, plus tôt dans la journée, du maintien du cordon sanitaire. Parlement wallon: le cdH devant le MR à Fauvillers Le cdH est le premier parti à Fauvillers, avec 26,27% des voix (-0,99 point de pourcentage), selon les résultats complets du seul bureau de ce canton électoral de la province de Luxembourg. Le MR arrive en deuxième position et obtient 25,24% (-1,43 pp) devant Ecolo, qui perd 5 points (19,88%), et le PS, stable (10,34%, +0,12 pp). Le PTB bondit de plus de 5 points (7,70%) alors que Parti populaire (4,04%) et Défi (3,08%) échouent sous la barre des 5%. Problème technique en Flandre Pas un seul vote n'a encore été comptabilisé à Malines en raison de problèmes informatiques. Les présidents des bureaux électoraux doivent rester disponibles. Sur Twitter… on fait à nouveau référence à un match France-Belgique… Belges et Français.e.s, vous pouvez maintenant avoir le seum ensemble !#elections2019 -- Renaud Detrixhe (@RageOnRondo) May 26, 2019 Poudre blanche dans un bureau à Seneffe: assesseurs confinés, dépouillement interrompu De la poudre blanche a été découverte dans un bureau à Seneffe, dans le Hainaut, a indiqué à l'agence Belga, Jeremie Demeyer, assesseur à l'occasion des élections, et par ailleurs journaliste à l'Echo. La police est descendue sur les lieux ainsi que la protection civile, les assesseurs sont confinés et le dépouillement a été interrompu dans plusieurs bureaux, a-t-il précisé. Photos à l'appui, le journaliste se demande sur Twitter s'il n'y a pas lieu d'invalider le dépouillement à Seneffe alors que des milliers de bulletin de vote ont été abandonnés sans surveillance du président ou des secrétaires de bureaux. "Nous sommes le deuxième vainqueur de ces élections", se félicite le président du PTB "Nous sommes le deuxième vainqueur de ces élections". C'est en ces termes que s'est adressé Peter Mertens, le président du PTB (PVDA en Flandre), à ses militants. Il s'est montré très satisfait puisqu'il apparait que le parti d'extrême gauche a atteint le seuil électoral en divers endroits et qu'il est dès lors autorisé à envoyer des représentants à la Chambre et au Parlement flamand. Peter Mertens voit le PTB et le Vlaams Belang comme les deux vainqueurs du scrutin. Il a qualifié de "tache" sur cette journée la grande progression de l'extrême droite en Flandre et a souligné l'attention vingt fois plus importante des médias dont elle a bénéficié au cours de cette campagne par rapport à sa formation. A ses yeux, son parti constitue la vraie alternative sociale, plutôt que le Vlaams Belang. "Quand tous les partis traditionnels reçoivent des coups, c'est un signal assourdissant", estime encore Peter Mertens. "Le politique est là pour servir le peuple, pas pour se servir lui-même. Ils ont peur", constate-t-il. Le parti des travailleurs a inscrit divers thèmes à l'ordre du jour, a-t-il encore précisé. "Nous serons encore beaucoup plus la locomotive de la gauche", a promis le président du PTB. © Belga Sur Twitter… on s'impatiente de l'arrivée des résultats… Les résultats arrivent au compte-gouttes. Ça lui arracherait la gueule à ce compte-gouttes de les partager, ces résultats ? #Elections2019 -- Baudouin Van Humbeeck (@somebaudy) May 26, 2019 Parlement wallon: Le PS s'effondre dans le canton de Saint-Vith Le PS s'est effondré dimanche dans le canton de Saint-Vith pour le scrutin régional, perdant très sèchement sa première place de 2014 par une chute de plus de 20 points. Les socialistes ne réalisent plus que le 4e score, avec 12,18%. Cet effondrement du PS fait le bonheur du cdH qui devient du coup le premier parti dans ce canton. Les centristes y réalisent en effet 29,60% (+1,02), devant Ecolo qui progresse de près de 15 points pour atteindre 25,71%. Le MR arrive troisième avec 23,03% (+0,82). Le PTB ne réalise lui que le 5e score, avec 3,66% des voix, en progrès de 2,67 points. Khattabi : La famille verte est la seule à augmenter son score par rapport à 2014 La famille verte est la seule à augmenter son score par rapport à 2014, a affirmé la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, sur foi des premiers résultats électoraux connus dimanche, en fin d'après-midi. "Les sondages se sont trompés, mais je me réjouis de la nette progression que nous enregistrons par rapport à 2014", a affirmé Mme Khattabi, interrogée par la Une (RTBF). La co-présidente d'Ecolo a souligné que l'objectif pré-électoral des Verts était d'être en mesure d'entrer dans une majorité. Parc ailleurs, Mme Khattabi a imputé la responsabilité des premiers résultats indiquant une forte poussée de l'extrême droite en Flandre, au Premier ministre MR sortant, Charles Michel, qui a laissé la N-VA "libérer sa parole au plus haut niveau de l'Etat". "Nous ferons tout pour que la N-VA ne puisse plus être présente au plus haut niveau de l'Etat", a-t-elle dit. Ecolo ne se prononce pas encore sur les partenaires futurs de coalition. "On privilégie une coalition Climat et la campagne que l'on vient de vivre a montré qu'il n'y en avait pas un plus que l'autre qui avait réellement pris la mesure de l'enjeu", a-t-elle expliqué sur RTL-TVi. La campagne électorale a été dure pour les Verts, pris pour cible par le MR. La co-présidente ne pose toutefois pas de veto à l'égard des libéraux. "C'est une aventure humaine et ça laisse des traces mais on a le sens des responsabilités et, le cas échéant, il faudra discuter avec tout le monde", a-t-elle souligné. © Belga Parlement wallon: Le MR en tête dans le canton de La Roche Le MR arrive en tête, dans le canton de La-Roche-en-Ardenne, avec 28,28% des voix (-2,80 points), après dépouillement de deux bureaux sur quatre. Le cdH arrive en deuxième position, avec 24,08% des suffrages, en recul de 2,82 points, devant le PS (17,75%, -6,95 points) et Ecolo (10,50%, +4,08 points). Le PTB dépasse les 10% (10,17%, +6,56 points), alors que ni Défi (3,71%, +3,32 points), ni le Parti populaire (3,29%, -0,80 points) ne parviennent à franchir la barre des 5%. Parlement wallon: victoire d'Ecolo dans le canton d'Eupen Ecolo s'est imposé dimanche dans le canton d'Eupen en réalisant 27,04% des voix pour les élections régionales, selon les résultats complets diffusés dimanche en début de soirée pour ce canton. En progrès de près de 10 points par rapport à 2014, les Verts devancent de peu le cdH qui réalise 25,59% (+1,14 points). Le MR n'enlève que la troisième place, avec 18,98%, en recul de plus de 5 points par rapport à 2014. Le PS fait sans conteste la mauvaise opération de la journée dans le canton d'Eupen, avec 15,73% des voix, soit un ressac de 8,77 points par rapport à 2014. Peter Mertens (PTB): "Nous sommes les deuxièmes vainqueurs de ces élections" Le président du PTB Peter Mertens est satisfait des résultats des élections. Son parti semble atteindre le seuil électoral. "Nous sommes les deuxièmes vainqueurs de ces élections", dit-il. © Belga Parlement wallon: le PTB à 10% des voix dans le canton de Hannut Selon les résultats de près de 36% des bureaux dépouillés du canton de Hannut (province de Liège), le parti d'extrême gauche PTB réaliserait une percée, récoltant 10,07% des voix, un gain de 6,44 points de pourcentage (pp). Le MR reste premier, avec 36,94% des voix mais accuse une perte de 7,24 pp. Le PS suit, avec 17,8% des bulletins (-6,78 pp). L'autre gagnant du scrutin dans ce canton est Ecolo, qui atteint 14,38% des voix (+6,02 pp). Le cdH se stabilise à 9,36% (-0,86 pp). DéFI n'atteint pas le seuil électoral (3,84%, +1,11 pp). Luk Van Biesen (Open Vld) remet en question le cordon sanitaire Le député fédéral Open Vld Luk Van Biesen a ouvertement remis en cause le cordon sanitaire autour du Vlaams Belang. "Nous devons voir si cela est encore réalisable et utile à cette époque", a-t-il ainsi déclaré à la VRT. D'après Luk Van Biesen, il n'est pas "mauvais" de parler avec le parti d'extrême droite. Le député semble vouloir se débarrasser du cordon sanitaire contre le Vlaams Belang. "Les constructions artificielles autour des partis et issues du passé n'existent que du côté de la droite. On ne peut pas ignorer les électeurs", estime-t-il. Plus tôt dimanche, Eddy De Block (Open Vld), le frère de Maggie De Block, avait lancé un signal similaire. "Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter l'ascension du Vlaams Belang, c'est de laisser le parti gouverner", avait-il déclaré sur Radio 2 (VRT). L'ancien bourgmestre de Merchtem réalise bien qu'il ne sera pas suivi pour tout le monde dans sa réflexion. "C'est ma vision personnelle et je sais que tous les membres de mon parti ne seront pas du même avis. Mais compte tenu de mon indépendance, j'ose l'exprimer." Parlement wallon: Chute du MR et du cdH dans le canton de Saint-Hubert Le PS fait la course en tête, dimanche soir, dans le canton de Saint-Hubert où 2 bureaux sur 5 ont été dépouillés. Les socialistes y obtiennent 32,9% des voix, en hausse de 4,6 ppc (points de pourcentage). Le MR, lui, perd 7,6 ppc à 24,5%, le cdH chutant de 8,4 ppc, à 15%. Le PTB arrive en 4e position, avec 9,7% des voix, juste devant Ecolo et ses 9,5% (+2,6 ppc). Geert Wilders félicite le Vlaams Belang Geert Wilders, le président du parti néerlandais pour la liberté PVV, félicite le Vlaams Belang. Gefeliciteerd helden van @vlbelang, @tomvangrieken @gannemans @FDW_VB en alle andere Vlaamse vrienden! Geweldig resultaat!



(Wij de volgende keer ook weer ?)#VlaamsBelang #Vlaanderenkiest https://t.co/IlsyZXYEbw -- Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 26, 2019 Une situation qui rappelle l'année 1936, selon Demotte La montée du Vlaams Belang et le maintien de la N-VA fait penser aux années 1930 en Belgique, estime le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. "On n'a pas connu en Belgique un mouvement d'une telle ampleur depuis 1936", a déclaré M. Demotte sur le plateau de RTL-TVi en évoquant l'essor du VNV et de Verdinaso avant-guerre. Comme d'autres socialistes et les écologistes, le ministre-président sortant y voit aussi l'échec de la coalition suédoise, qui alliait le MR, la N-VA, le CD&V et l'Open Vld. "C'est une démonstration: on avait un gouvernement ancré à droite, on ne peut pas dire le contraire. On aurait pu croire que c'était un antidote. Et, non, aujourd'hui, on voit que la droite extrême est en train de gagner", a ajouté M. Demotte. Le porte-parole du MR pour la compagne, Georges-Louis Bouchez, a rejeté cette analyse. Il a au contraire pointé du doigt la responsabilité de l'opposition francophone, particulièrement le PS -qui parlait de "bruit de bottes" lors de l'entrée en fonction du gouvernement Michel- ou du d'Ecolo -dont les jeunes avaient caricaturé Theo Francken en officier de la Wehrmacht. "Les déclarations de certains francophones ont un impact", a-t-il affirmé, avant de lancer aux écologistes: "vous avez la facture de votre légèreté". © Belga Sur Twitter… on parie sur le nombre de jours de négociations Je parie sur 500 jours sans gouvernement en #belgique.... #Elections2019 #vlaamsbelang -- Jacques Sparauw (@jacques_sparauw) May 26, 2019 Chambre: le Vlaams Belang 2e plus gros parti Selon les premiers résultats de l'élection législative de dimanche au nord du pays, qui restent partiels, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième plus gros parti à la Chambre. La formation d'extrême droite, qui avait subi un gros coup lors des dernières élections il y a cinq ans et qui ne disposait que de trois sièges, réaliserait ainsi un bond en avant important. Les partis flamands de la coalition sortante, la Suédoise, accusent, eux, une perte. La N-VA reste de loin le plus gros parti de Flandre mais doit céder 5 pp. Le Vlaams Belang totaliserait environ 18% des voix. Le CD&V et l'Open Vld perdent entre 4 et 5 pp. Groen enregistre une légère progression et dépasserait les 10%. La vague verte annoncée ne se confirme toutefois pas pour l'instant. Le sp.a reste au-dessus des 10%. L'extrême gauche du PVDA obtiendrait ses premiers députés à la Chambre. Bart De Wever: "Mon veto réel est contre PS et Ecolo" La N-VA peut-elle entrer dans un gouvernement avec les socialistes, comme dans la ville d'Anvers ? Le président de la N-VA, Bart De Wever, nie que son parti ait conclu des préaccords et affirme que son "seul vrai veto qui soit réel" concerne un gouvernement fédéral avec le PS et Ecolo. Par le mot "réel", il veut dire que la N-VA exclut de toute façon une coalition avec le Vlaams Belang. © Belga Chambre: forte baisse de la NV-A dans le canton d'Anvers La N-VA accuse une forte baisse dans le canton d'Anvers, chutant sous les 30% (-4 points de pourcentage), selon les premiers résultats officiels. La plus grosse perte est enregistrée par le sp.a, qui doit céder 7,35 pp, avec 9,11%. Le CD&V baisse de 3,14 pp et dépasse à peine le seuil électoral. Groen glane, lui, 3 pp et atteint 16,85%. Le PVDA gagne de son côté 3,68 pp, avec 12,53% des bulletins. L'Open Vld enregistre un léger progrès, à 9,55%. Dans la circonscription d'Anvers, le grand gagnant semble être le Vlaams Belang, qui se situerait à la deuxième place avec 18,3% des voix. La N-VA resterait première, avec toutefois une perte de 6,6 pp. Groen, emmené par Kristof Calvo, gagnerait seulement 0,67 pp et atteindrait 10,5%. L'Open Vld resterait stable avec un peu plus de 10% des voix. Le CD&V perdrait plus de 5 pp (11%) et le spa 4 pp (7,5%). Le PVDA réaliserait une percée avec 7,1% des voix (+2,6 pp). "Il y a une coupure dans le pays", affirme Hervé Hasquin Le confédéralisme est un fait dans notre pays, commente l'historien Hervé Hasquin (MR) au vu des résultats partiels. Résultats provisoires pour le Parlement flamand Le Parlement flamand publie les résultats provisoires. 30 procent van de bureaus voor het @vlaparl is geteld. Bekijk hier alle resultaten.

Ontdek meer op https://t.co/QX8CpyKEcx#vlaanderenkiest #vlaparl #vk2019 @ABB_Vlaanderen pic.twitter.com/qCHmJJuWAU -- Vlaams Parlement (@vlaparl) May 26, 2019 Sur Twitter… la soirée électorale se prépare… Le bingo kit de votre soirée #Elections2019 :

• "Tout d'abord je voudrais remercier ceux qui ont voté pour moi."

• "Attendons les résultats à BXL."

• "Ce n'est pas les % qui compte masi le nombre de sièges."

• "Victoire, car les sondages nous avaient annoncés bien plus bas." -- david crunelle (@davidcrunelle) May 26, 2019 Le site du Vlaams Belang hors service après une attaque Le site web du parti d'extrême droite flamand Vlaams Belang est hors service dimanche après-midi à la suite d'une attaque, a indiqué le porte-parole du parti Klaas Slootmans. Des techniciens tentent de résoudre le problème. Selon M. Slootmans, il ne s'agit pas de la première attaque sur le site internet du VB. Il avait déjà été la cible d'attaques en début de journée, d'après lui. Progression d'Ecolo au Parlement germanophone Alors qu'un tiers des bureaux de vote ont été dépouillés dans les cantons d'Eupen et de Saint-Vith, une progression des écologistes a été enregistrée dimanche au Parlement germanophone. Pour le canton d'Eupen, les résultats partiels annoncent une progression des Verts de 4,01% et de 3,52% dans celui de Saint-Vith. ProDG, le parti du ministre-président germanophone, Oliver Paasch, progresse également dans les deux cantons avec plus 2,65% dans celui de Saint-Vith et plus 4,40% à Eupen. Selon ces premiers résultats, la perte la plus importante est à attribuer aux libéraux qui perdent 5,60% dans le canton d'Eupen et 4,25% dans celui de Saint-Vith. Les socialistes du SP sont aussi en recul de 2,01% dans le canton de Saint-Vith et de 1,52% dans celui d'Eupen. Chambre: fort recul pour l'Open Vld et la N-VA, le sp.a s'accroche à Vilvorde La N-VA reste le parti favori à Vilvorde avec 22,09 pour cent des voix, malgré un recul de 5,53 points. Le sp.a, parti du bourgmestre de la commune Hans Bonte, gagne quant à lui 1,29 point et se range en deuxième position avec 18,49 pour cent des voix. L'Open Vld qui était en deuxième position lors des dernières élections a perdu 9,78 pour cent. Le Vlaams Belang a également le vent en poupe à Vilvorde avec 7,46 points en plus (12,30 pour cent de voix) et se place presqu'à équivalence avec les libéraux flamands (12,38 pour cent). Le CD&V perd 3,2 points et tombe à 10,12 pour cent des voix. Le PVDA (PTB) a récolté 7,46 pour cent et Groen 2,94. Dans le canton, 10 des 71 bureaux de vote ont été dépouillés. "Un dimanche blanc", pour Filip Dewinter "Cela semble positif", a réagi dimanche après-midi la tête de liste Vlaams Belang Filip Dewinter sur la chaîne publique VRT à l'annonce des résultats provisoires des élections. "Aujourd'hui, il faut briser le cordon sanitaire", a-t-il ajouté. "J'espère qu'on n'ignorera pas l'électeur". Filip Dewinter admet être surpris par les chiffres mais néanmoins il souligne une situation de "déjà-vu" par rapport aux résultats des élections de 1991 et 2004. "Cela va dans la bonne direction", souligne-t-il. La tête de liste anversoise du Vlaams Belang évoque un "dimanche blanc" alors que "les autres partis voient de la neige noire". Pour expliquer les bons chiffres du parti d'extrême-droite flamand, Filip Dewinter déclare que "les gens se sentent abandonnés". "La N-Va a tenté de nous copier mais elle n'a surtout pas réalisé ce qu'elle avait promis". © Belgaimage Parlement flamand: la N-VA perd quelques plumes Selon de premiers résultats officiels pour les élections du parlement flamand, la N-VA perdrait quelques plumes. Le parti nationaliste resterait toutefois en position de force sauf en Flandre occidentale. A l'instar des premiers résultats fédéraux, le Vlaams Belang réaliserait une percée. Dans le Brabant flamand, le gain le plus important pour les élections régionales flamandes semble être pour Groen, selon de premiers résultats officiels (10 bureaux dépouillés sur 796). Le parti écologiste flamand atteint 20,8% des voix (+ 11,46 points de pourcentage). La N-VA reste toutefois le plus gros parti, récoltant 25,98 % des bulletins (-3,45 pp). L'Open Vld perd 5,41 pp avec 13,82% des voix et le Vlaams Belang gagne 3,06 pp (7,46%). Le CD&V est annoncé en perte de 3,52 pp avec 13,59%, le sp.a perd 0,65 pp (11,62%) et le PVDA atteint le seuil électoral avec 5,62% (+3,86 pp). A Anvers, avec un bureau seulement dépouillé sur 10, la N-VA perd légèrement du terrain, passant de 36,5% à 33,7%. Le Vlaams Belang devient deuxième et fait un bond de 7,1 pp pour atteindre 18,3% des voix. Le CD&V, qui était encore deuxième en 2014 avec 20% des voix, chute lourdement à 12,5%. Groen se stabilise à 10,5% (9,9% en 2014), tout comme l'Open Vld qui obtient 10,2% des voix (contre 9,6%). Le sp.a passe de 11,4% à 7,1% et le PVDA grimpe à 5,8%, contre 3,9%. En Flandre occidentale, où le CD&V a construit sa campagne autour de la figure d'Hilde Crevits, les chrétiens-démocrates perdent, pour les élections régionales, 8,4 pp par rapport à 2014. Le parti chute à 16,9% des voix, selon les premiers résultats officiels (10% des bureaux dépouillés). Le Vlaams Belang est là aussi annoncé gagnant avec 15,4 pp gagnés et 20,5% des voix. L'autre gagnant est le PVDA, avec un gain de 2,8 pp. Toutefois, si son score de 4,4% se confirme, il ne suffira pas pour atteindre le seuil électoral (fixé à 5%). Groen gagne 1,5 pp avec 8,7%. La N-VA perd 9,8 pp avec 19,9% et le CD&V baisse de 8,4 pp (16,9%). L'Open Vld reste à 13,3%. En Flandre orientale, avec 10 bureaux dépouillés seulement sur 820, la N-VA et le Vlaams Belang semblent au coude à coude. Le parti nationaliste récolterait 23,4% des voix et l'extrême droite 23,1%. Suivent Groen (12,3%), le sp.a (11,9%), le CD&V (11,5%), l'Open Vld (8,7%) et le PVDA (7,6%). Dans le Limbourg, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième parti, selon des résultats toujours partiels (144 bureaux sur 636 dépouillés). La N-VA resterait première, avec 24,1% des bulletins (32,1% en 2014). Le parti d'extrême droite fait lui un bond à 19,6%, contre 5,9% lors des dernières élections. Le CD&V reste troisième mais chute, passant de 23,2% à 18,4%. Suivent le sp.a (13%), l'Open Vld (10,4%), Groen (7,3%) et le PVDA (6,2%). © Belga Parlement wallon: Le PS en tête dans le canton de Rochefort (2/5) Après dépouillement de 2 bureaux sur 5 dans le canton de Rochefort, fief du chef de file socialiste au Parlement de Wallonie Pierre-Yves Dermagne et du ministre de la Mobilité François Bellot (MR), le PS y est en tête avec 34,36% des voix (+3,96%), devant le MR, en recul de plus de 7,75%, à 30,98%. Selon ces résultats partiels, le PTB arrive en 3e position, avec 10,89% des voix (+8,04%), au coude-à-coude avec Ecolo (10,82%; +1,07%). Résultats dans le Limbourg (1/3) Le Vlaams Belang (19.97%) deuxième, après N-VA (23.67%) mais avant le CD&V. Perte substantielle pour la N-VA, CD&V (18.39%) et le sp.a (13.7%). Bruxelles : Ecolo et Groen en tête dans le canton d'Ixelles Ecolo et Groen sont en tête dans le canton d'Ixelles pour les élections au Parlement bruxellois, selon les tout premiers résultats officiels publiés dimanche. Ceux-ci ne concernent cependant que 10 bureaux de vote sur les 102 que compte le canton. Côté francophone, Ecolo pointe en tête dans ces dix bureaux avec 27,93% des voix, devant le MR (21,44%) et Défi (18,92%). Côté néerlandophone, Groen est en tête (28,26%) devant l'Open Vld (14,91%), Agora et le sp.a (ex-aequo à 12,72%). Elio Di Rupo invite à la prudence sur les résultats partiels "Le Vlaams Belang apparait comme le plus "authentique" de l'extrême-droite. Cette montée de l'extrême-droite n'est pas bonne pour le pays, ni pour la Flandre", affirme le président du PS. Européennes : les conservateurs de Kurz en tête en Autriche Le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrivait largement en tête du scrutin européen en Autriche dimanche, devançant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPÖ, selon des estimations publiées à la fermeture des bureaux de vote. A 34,5%, l'ÖVP de M. Kurz progresse de 7,5 points par rapport au scrutin de 2014. Touchés par le scandale de l'Ibizagate, ses anciens partenaires de coalition du FPÖ reculent d'un peu plus de deux points à 19,7%. Les sociaux-démocrates (SPÖ) accusent un recul d'un demi-point, à 24,1%, selon ces estimations diffusées par les principaux médias autrichiens. © Belga Les résultats partiels du Limbourg Avec 1 bureau sur 10 comptabilisé, le Vlaams Belang (près de 20%) devient le deuxième parti du Limbourg. N-VA reste le plus important à 25 %. Les résultats partiels à Anvers Avec 50 bureaux comptés, la N-VA reste la plus grande d'Anvers avec 33,9%. Vlaams Belang fait un bond de près de 21%. Une échevine socialiste évoque le transfert du maïorat à Anvers L'échevine anversoise socialiste Jinnih Beels (sp.a), en charge de l'enseignement à l'échelon local, a déjà laissé entendre dimanche, lors des élections fédérale, régionales et européennes, qu'elle se verrait bien prendre l'écharpe maïorale laissée par Bart De Wever si celui-ci parvient à s'imposer pour devenir le nouveau ministre-président flamand. Elle a en tout cas évoqué cette possibilité au micro de VTM, précisant à Belga qu'elle ne revendique pas le poste mais est bien ouverte à entamer des discussions à ce sujet avec les autres élus locaux. Bart De Wever, le poids lourd de la N-VA et qui tire la liste nationaliste à Anvers, n'avait pas fait mystère durant la campagne électorale de sa volonté de succéder à Geert Bourgeois, du même parti, à ce poste. Si son projet se réalise à la faveur des urnes, il devra rendre son écharpe de bourgmestre, ce qui semble inquiéter son partenaire de coalition à l'échelon local, le sp.a (la coalition communale comprend aussi l'Open VLD). "Si monsieur De Wever devient effectivement ministre-président, cela ne peut pas être n'importe qui qui devient bourgmestre. Cela doit être une figure qui rassemble, comme le stipule notre accord de majorité", indique Jinnih Beels. En principe, il apparait plus probable qu'un autre nationaliste devienne bourgmestre, mais ce n'est pas chose certaine, assure-t-elle. Il faudra dans tous les cas "en discuter", et elle-même est "logiquement candidate". La sortie un peu osée de l'ancienne commissaire de police, relativement novice en politique, n'a semble-t-il pas été appréciée du côté du principal intéressé. "Les rapports de force étaient clairs aux élections communales", d'octobre dernier, a-t-il rappelé. La N-VA était en effet sortie premier parti des urnes dans tous les districts anversois à l'exception de deux d'entre eux, Borgerhout et Berchem, où les Verts et les socialistes avaient davantage convaincu. "En ce qui me concerne, elle peut oublier le maïorat", tranche De Wever en réaction aux propos de Beels. © Belga La N-VA en forte perte De premières tendances se dessinent en Flandre avec une N-VA en forte baisse et un Vlaams Belang qui monte. Les premiers résultats des élections législatives à Saint-Trond confirment la tendance qui se dessine en Flandre: le Vlaams Belang gagne 20,5 points de pourcentage (pp) et la N-VA chute de 14,5 pp. Le plus gros parti dans la ville limbourgeoise est le sp.a avec 31% des voix (+9), indique la VRT. Le Vlaams Belang est deuxième avec 25,3%, suivi par l'Open Vld avec 14,7% et la N-VA (14,6%). Le CD&V accuse aussi une lourde chute avec 9,2% (-11,8 pp). Groen atteindrait tout juste le seuil électoral (fixé à 5% des voix). A Tongres, la N-VA subit une perte substantielle, avec 11,9% (-12,4 pp), selon les premiers résultats annoncés par la VRT sur base d'un seul des trente bureaux de vote de l'arrondissement. L'Open Vld récolte 33,9% des voix (+14,2 pp) et le sp.a suit avec 18,5%. Le Vlaams Belang se stabilise avec 6,8% des bulletins. Le PVDA ainsi que Groen n'atteignent pas le seuil électoral, à en croire ces résultats très partiels. A Kuurne, en Flandre occidentale, le Vlaams Belang s'annonce comme le plus gros parti, selon des résultats partiels obtenus par VTM. Le parti d'extrême droite grimpe à 25,9% des voix (+21,4 pp). La N-VA perd 9,3 pp (20%), le CD&V 5,3 (18%), le sp.a 2,1 (12,3%) et l'Open Vld 9,1 (5,7%). Groen est en hausse avec 13,1% des voix (+4,8) ainsi que le PVDA (4,9%, +2,5). A Wervik, toujours en Flandre occidentale, le sp.a reste le parti le plus important avec 28,5% des voix, d'après les résultats partiels obtenus par VTM. Le Vlaams Belang gagne à nouveau en importance, devenant le deuxième parti avec 19,3% des voix. Le CD&V (16,1%), la N-VA (12,4%), l'Open Vld (11,6%) et Groen (4%) sont annoncés en perte. Le PVDA réaliserait une percée qui lui permettrait d'atteindre le seuil électoral. Les premiers réusltats montrent une baisse de la N-Va au profit du VB Les premiers résultats très préliminaires montrent un gain substantiel pour le Vlaams Belang. Les partis suédois en perte, en particulier la N-VA, sont en forte baisse. Sondage en Wallonie : le PS large vainqueur devant le MR Le PS sort large vainqueur des élections régionales en Wallonie avec 27,2% des voix, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes par l'ULB, diffusé par différents médias. Les socialistes devancent le MR qui obtient 20%. Derrière, Ecolo (13,6%) précède de peu le cdH (12%). Le PTB est à 10,5% et DéFI se situe sur le seuil de 5%. © Belga Fermeture des bureaux de vote Tous les bureaux de vote pour les élections européennes, législatives et régionales ont fermé leurs portes dimanche à 16h00 et seules les personnes dans la file étaient encore autorisées à voter de manière électronique, a indiqué le porte-parole du Service public fédéral (SPF) Intérieur, Peter Grouwels. Chambre: la N-VA recule de 11,3% à Heist-op-den-Berg (Anvers) La chaîne de télévision privée flamande VTM a diffusé dimanche après-midi de premiers résultats partiels du scrutin législatif dans la commune de Heist-op-den-Ber en province d'Anvers qui montre, sur base de 7% des bulletins dépouillés, un retrait de la N-VA à 26,9%, soit un recul de 11,3 % par rapport aux législatives de 2014. Le grand vainqueur dans cette commune semble, sur la base de ces premiers résultats, le Vlaams Belang, qui atteint 21,2% des suffrages exprimés, soit 14 points de pour cent de mieux que voici cinq ans. Le troisième parti le plus important est l'Open Vld, qui récolte 14% des voix (en hausse de 3,8%), suivi du CD&V (11,0%), du sp.a (10,7%), de Groen (9,8%) et du PVDA-PTB (6,4%), selon VTM.