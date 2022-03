La Belgique consacrera, en plus des efforts budgétaires déjà revus à la hausse, un milliard d'euros supplémentaires à la Défense au cours de cette législature, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo, en marge d'un sommet extraordinaire de l'Otan convoqué à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Hier (mercredi) le gouvernement (en fait le comité ministériel restreint, qui rassemble les principaux ministres de l'exécutif fédéral, ndlr) a décidé de consacrer un milliard d'euros" de plus à la Défense pour la période 2022-2025, en plus des investissements à hauteur de dix milliards d'euros décidés fin janvier.

"C'est une hausse de 10%" qui servira notamment à augmenter le niveau de préparation et de réactivité de la Défense, a ajouté le Premier ministre lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan, en compagnie de ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder.

"Hier (mercredi) le gouvernement (en fait le comité ministériel restreint, qui rassemble les principaux ministres de l'exécutif fédéral, ndlr) a décidé de consacrer un milliard d'euros" de plus à la Défense pour la période 2022-2025, en plus des investissements à hauteur de dix milliards d'euros décidés fin janvier. "C'est une hausse de 10%" qui servira notamment à augmenter le niveau de préparation et de réactivité de la Défense, a ajouté le Premier ministre lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan, en compagnie de ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder.