La population de la Belgique augmentera de 1,3 million d'ici à 2070 pour atteindre 12,9 millions d'habitants, et ce principalement grâce à la migration internationale et des naissances qui excèdent les décès jusqu'en 2040. Mais les Belges vivront également plus longtemps, selon des nouvelles projections démographiques du Bureau fédéral du Plan, dévoilées mardi.

La Belgique comptait 11,5 millions d'habitants en 2021 et ce chiffre devrait augmenter de 1,3 million à l'horizon 2070 contre 1,5 million toutefois durant ces 30 dernières années. La population devrait ainsi augmenter de 27.000 habitants par an entre 2021 et 2070 contre 52.000 entre 1992 et 2020.

La croissance moyenne la plus faible est attendue en Région de Bruxelles-Capitale avec +2.000 habitants par an. D'ici 2070, Bruxelles comptera 1,3 million d'habitants, soit 100.000 (ou 7%) de plus qu'aujourd'hui. La contribution des naissances ainsi que celle de la migration internationale à la croissance de la population sera en effet quasiment compensée par les départs de Bruxelles vers les deux autres Régions.

La population de la Région wallonne augmentera en moyenne de 4.000 habitants par an pour s'établir à 3,85 millions en 2070 soit 200.000 habitants supplémentaires (+6 pc) tandis que celle de la Région flamande devrait augmenter de 21.000 par an pour atteindre le chiffre de 7,7 millions d'habitants en 2070 toujours, soit une augmentation de 15 pc (ou un million d'habitants). Les décès augmenteront cependant dans les deux Régions freinant ainsi la croissance de la population.

L'espérance de vie atteindra 90 ans pour les femmes et 88 ans pour les hommes en 2070, contre 84 et 80 ans aujourd'hui, poursuit le Bureau. Le vieillissement de la population entraînera toutefois une augmentation du nombre de personnes vivant en ménages collectifs, en particulier chez les 80 ans et plus dont l'effectif augmentera dès 2030 et doublera à l'horizon 2070.

Enfin, note le Bureau du Plan, la crise sanitaire actuelle ne devrait pas affecter la croissance de la population à long terme. Les flux migratoires internationaux en 2020 n'ont en effet été que peu impactés par les restrictions visant à limiter la mobilité internationale. L'espérance de vie augmentera par ailleurs à nouveau à partir de 2021. La crise sanitaire ne semble pas non plus avoir eu un impact marqué sur la fécondité, selon le rapport du Bureau du Plan.

