Au 1er janvier dernier, la Belgique comptait 11.431.406 habitants inscrits légalement sur le territoire, indique lundi Statbel, l'office belge des statistiques. La population belge a connu une croissance annuelle de 55.336 personnes, soit 0,49%.

La population flamande a augmenté sur base annuelle de 0,6% à 36.102 unités de plus. Cette hausse est en grande partie due à la migration internationale. 60.157 personnes venues de l'étranger se sont établies en Région flamande et 31.045 l'ont quittée. Au total, 6.589.069 personnes habitaient en Flandre au 1er janvier.

Durant la même période, la population wallonne a augmenté de 9.418 personnes soit une hausse de 0,3%. "Tout comme en Région flamande, le principal facteur d'accroissement de la population est la migration internationale: 28.699 personnes provenant de l'étranger sont venues habiter en Région wallonne, 18.163 personnes sont parties à l'étranger", note Statbel. La Wallonie comptait 3.633.795 habitants au début de l'année. A Bruxelles, la population a augmenté de 9.816 unités durant l'année 2018 (1.208.542 habitants).

Le Brabant flamand reste de peu la province qui connaît la croissance la plus rapide avec un accroissement de 0,68%. Il est suivi de près par la Flandre orientale qui affiche une croissance de 0,67%. En Région wallonne, le Brabant wallon présente le plus fort accroissement qui présente également une croissance relativement forte de 0,62%. Liège est la province avec le taux de croissance le plus faible, à savoir 0,15%. Elle est suivie du Hainaut avec une croissance stable autour de 0,2% depuis plusieurs années.