La Belgique a livré du matériel militaire "non létal", dont des générateurs, à Bangui

Cette aide a été approuvée par le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a déjà levé partiellement la mesure pour permettre des livraisons d'armes aux Forces armées centrafricaines (Faca), faiblement équipées et peu structurées.

La Russie, en janvier dernier, et plus récemment la France, ont obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU pour livrer respectivement 1.400 et 1.700 fusils de type AK-47 Kalachnikov destinés à équiper l'armée, la police et la gendarmerie.

La Mission de l'ONU pour la stabilisation de la Centrafrique (Minusca) et la mission de formation de l'Union européenne (EUTM RCA) ne sont pour leur part pas soumises à cet embargo.

C'est dans ce cadre que la Belgique a fait don au gouvernement du président Faustin Archange Touadéra de matériels "non-létaux", dont notamment vingt générateurs, ont indiqué vendredi les Affaires étrangères à l'agence Belga. Elle a également fourni, dans le cadre de l'EUTM, deux instructeurs pour former des membres des Faca à leur utilisation.

Depuis le 5 décembre 2013, la résolution 2127 interdit toute livraison ou tout financement d'armes à la Centrafrique en provenance de quelque pays que ce soit. En février dernier, évoquant une situation sécuritaire instable, le Conseil de sécurité avait décidé de proroger l'embargo jusqu'au 31 janvier 2019 avec une résolution étendue.

En tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier, la Belgique suivra ce dossier de près, a-t-on ajouté de source diplomatique.