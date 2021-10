La Belgique détient le record mondial du taux d'incidence du cancer du sein, avec 188 cas sur 100 000 femmes.

Les taux d'incidence du cancer du sein sont les plus élevés en Occident, mais la Belgique en détient le record mondial, avec 188 cas sur 100 000 femmes. "Un record triste et effrayant", alerte Heidi Vansevenant, présidente de l'association de lutte contre le cancer Think Pink.

Chaque année, plus de 10 000 nouveaux cas de cancer du sein - la forme la plus courante chez la femme - sont diagnostiqués dans notre pays. Une femme sur huit (et un homme sur 800) en sera un jour la victime (10 962 femmes et 95 hommes l'ont été en 2019).

Heureusement, les chances de survie sont élevées en Belgique, même s'il reste évidemment toujours une marge d'amélioration. Elles tournent autour de 85% après un cancer du sein dans son ensemble et de 90% en cas de tumeur découverte à un stade précoce.

Aussi l'association Think Pink souligne-t-elle l'importance du dépistage, parfois mis à mal par la crainte de la pandémie de Covid.

