L'orage attendu dès mardi soir

Mardi après-midi, le temps sera chaud et le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, annonce l'Institut royal de météorologie. Des nuages cumuliformes se développeront et l'une ou l'autre averse orageuse pourra plus tard éclater de manière isolée. De la grêle n'est pas exclue.