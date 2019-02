L'ONU prie la Belgique de cesser de détenir des enfants en centre fermé

Appelées à s'expliquer par écrit puis auditionnées à Genève fin janvier, les autorités belges avaient défendu la décision du gouvernement fédéral d'autoriser à nouveau depuis cet été l'enfermement de familles de migrants dans des unités spéciales afin de les expulser du territoire. Une représentante de l'Office des étrangers avait assuré que le placement en centre fermé était une décision de "dernier recours", pour une période limitée, après l'échec de toutes les autres mesures.

Cet été, le Comité des droits de l'enfant lui-même avait exigé, en vain, la libération de la première famille enfermée dans le centre "127bis", une mère serbe et ses quatre enfants. Les ONG, Unicef et les délégués généraux aux droits de l'enfant, qui combattent cette pratique depuis sa mise en oeuvre, s'attendaient à une recommandation cinglante sur ce point. Composé de 18 experts, le Comité des droits de l'enfant est chargé de surveiller la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant (et ses protocoles) par les Etats qui l'ont ratifiée, dont la Belgique.

Périodiquement, tous les cinq ans en principe, ces experts examinent la politique de chacun de ces Etats sur la base des rapports officiels qu'ils reçoivent mais aussi des rapports "alternatifs" que la société civile est invitée à fournir.