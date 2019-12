L'Ommegang est officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, a annoncé mercredi l'Unesco. L'événement rassemble chaque année des milliers de personnes sur la Grand-Place de Bruxelles.

"Nous sommes fiers de cette reconnaissance et nous porterons au plus haut les valeurs de l'Unesco et notre histoire", a fait savoir Paul Le Grand, président de l'Ommegang Brussels Events, dans un communiqué. "Cela positionne Bruxelles, sa région et le pays comme référence culturelle internationale. On s'inscrit à ce que ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, soit recréé en permanence par les communautés et groupes. Vu que les figurants de l'Ommegang viennent aussi bien de Bruxelles, du Nord et du Sud du pays, notre devise nationale 'L'Union fait la force' prend ici tout son sens."

L'Ommegang est une grande procession et reconstitution historique, représentant la venue de Charles Quint et de son fils Philippe à Bruxelles en 1549. Cet événement déploie début juillet, avec plus de 1.200 participants en costume d'époque, un cortège faisant le tour du centre de la ville.

La Région bruxelloise avait introduit la demande auprès de l'Unesco en 2017. Elle a donc abouti à l'issue d'une réunion lors de la 14e session du comité du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco à Bogota, en Colombie.