L'oeuvre de la semaine : l'appel d'une mère Beluga

Guy Gilsoul Journaliste

Et si le réchauffement climatique nous libérait ? Si le suicide d'animaux marins offrant leur ventre blanc à la surface des eaux apportait aux consciences non plus le conformisme des catastrophes annoncées mais réveillait en nous le mystère du vivant et même peut-être davantage?

« Dead (A drifting, dying marine mamma) », 2009. © Eden Kasmanovic/courtesy The Artist and Clearing New-York-Brussels.