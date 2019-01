L'IRM met en garde contre les conditions glissantes sur les routes jusqu'à jeudi 10h

Dans les zones les plus concernées, on doit s'attendre à des conditions très glissantes et de nouvelles chutes de neige fraîche de l'ordre de 5 cm en 1 heure, ou 10 cm en 6 heures, ou 25 cm en 24 heures ou encore des pluies verglaçantes intenses et pratiquement généralisées.

La zone de neige quittera le territoire belge ce mercredi soir par les frontières du nord-est. Une couche de neige supplémentaire de 0 à 3 cm est encore possible dans le Hainaut, de 1 à 4 cm en Flandre orientale, Anvers, Brabant, Limbourg, Namur, Liège et Luxembourg, et de 4 à 8 cm dans le provinces de Liège et Luxembourg. On observera un léger dégel dans la région côtière et en Flandre occidentale.

Des plaques de neige durcie et de glace se formeront la nuit prochaine et rendront les routes glissantes et dangereuses.