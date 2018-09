L'IRM lance une alerte jaune pour ce dimanche, tous les espaces verts bruxellois fermés à partir de 14h

L'IRM a lancé un avertissement sur son site concernant la météo de ce dimanche : "Du 23/09 13H au 24/09 02H : Dimanche, une dépression de tempête se déplacera du sud des îles Britanniques vers le Benelux. Bien que la trajectoire exacte de cette dépression n'est pas encore connue, le vent devrait se renforcer en cours de journée et les rafales pourraient alors (localement) atteindre les 100 km/h. Cette situation sera toutefois suivie de près et nous adapterons nos prévisions en conséquence", explique-t-on.

Suite à cette alerte jaune, la Ville de Bruxelles a décidé de fermer l'accès à l'ensemble des bois et des parcs de la Région bruxelloise à partir de 14h, afin d'éviter tout accident.

Leur réouverture sera décidée après inspection, intervention en cas de dégâts éventuels, et sécurisation des lieux. Dans les parcs qui ne peuvent être clôturés, des messages d'avertissement seront affichés et les gardiens informeront le public. Bruxelles Environnement recommande par ailleurs au public d'éviter les environs des parcs et bois et de se tenir de façon plus générale à distance des arbres.