L'IRM prévoit mardi des périodes de pluie ou des averses accompagnées de beaucoup de vent avec des rafales jusqu'à 70 ou 80 km/ h. Une alerte jaune pour ces rafales est émise pour la plupart des provinces.

Le temps sera d'abord très nuageux partout avec de la pluie ou de la bruine. En cours de journée, à partir de l'ouest, le temps deviendra changeant avec quelques éclaircies, mais aussi des périodes de pluie ou de fortes averses. Le temps sera doux avec des maxima de 7 à 11 degrés.

Le vent soufflera d'abord modérément du sud au sud-ouest, mais deviendra ensuite assez fort à fort du sud-ouest à ouest avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/ h et localement un peu plus. À la mer, dans l'après-midi, le vent deviendra très fort ou temporairement tempétueux avec des rafales de l'ordre de 80 ou 90 km/ h.

Une alerte jaune est d'ailleurs de mise dès le milieu de la matinée jusqu'en soirée pour la Flandre et Bruxelles, de même que pour les provinces de Liège, du Hainaut et du Brabant Wallon en Wallonie.

