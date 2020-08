L'incendie qui s'est déclaré ce jeudi après-midi au 27ème étage de la tour du WTC a été éteint.

L'incendie qui s'est déclaré jeudi après-midi au 27ème étage de la tour du WTC a été éteint. C'est ce que rapportent les pompiers de Bruxelles. Personne n'a été blessé dans l'incendie. L'incendie s'est déclaré vers 15h30 dans un local technique au 27ème étage du bâtiment, dans un matériau isolant. Le bâtiment n'était pas utilisé: des travaux de rénovation sont en cours, notamment l'élimination de l'amiante.

WTC in Brussel staat in brand pic.twitter.com/VxBoOOhDHg — Roeland Roovers (@r0eland) August 6, 2020

Pas de blessés

"Quand nous sommes arrivés, on nous a dit qu'il y avait encore des gens dans le bâtiment, mais il s'est avéré qu'il y avait quatre travailleurs à un étage inférieur", explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Ils n'étaient pas en danger et pouvaient être évacués sans problème." En raison des travaux de rénovation, la tour n'est pas alimentée en eau. Les pompiers de Bruxelles ont donc fait appel à des renforts des zones de secours d'Anvers, Tollembeek, Zaventem, Geraardsbergen et Vilvorde.

Périmètre de sécurité

La zone autour de la tour du WTC est fermée à la circulation en raison de l'incendie.

UPDATE : la circulation reste fermée uniquement sur le boulevard Roi Albert II entre la rue Rogier et le boulevard Simon Bolivar en direction du centre #Bruxelles — PolBru (@zpz_polbru) August 6, 2020

Plusieurs lignes Stib sont également impactées. Les lignes 14, 20 et 57 sont interrompues entre les arrêts Willebroek et Bruxelles-Nord, la ligne 46 est interrompue entre Anderlechtsepoort et Glibert, la ligne 58 entre Masui et Ijzer, et la ligne 88 entre Willebroek et De Brouckère.

