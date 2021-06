Selon une information de VTM, Dixie Dansercoer, le plus célèbre explorateur polaire belge, est décédé à l'âge de 58 ans lors d'une mission au Groenland. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues.

À en croire De Morgen 29 avril dernier, l'explorateur a entamé une mission au Groenland en compagnie du Canadien Sébastien Audy et de la Néerlandaise Johanna Adriana Simone Maria. Le but de la mission était de traverser le continent glaciaire de Narsarsuaq à Qaanaaq, un périple d'environ 2 200 kilomètres, que le trio parcourait en snowkite. "Le kite est un moyen moderne, écologique et rapide de se déplacer sur la glace", avait expliqué Dansercoer en 2014 lors d'une autre expédition au Groenland.

"Nous perdons un aventurier qui repoussait les limites et un défenseur du climat", a réagi le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter.

Mes adieux à l'explorateur polaire @DixieDansercoer. Nous perdons un aventurier qui repoussait les limites et un défenseur du climat. Tout mon soutien à sa famille et ses amis. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 8, 2021

Dixie Dansercoer avait effectué plusieurs expéditions polaires. En 1997-1998, il a traversé le continent antarctique à pied en compagnie d'un autre explorateur belge, Alain Hubert. En 2007, Dansercoer était parti sur les traces de l'exporateur belge Adrien de Gerlache, parti explorer le pôle sud en 1897 à bord du Belgica.

À en croire De Morgen 29 avril dernier, l'explorateur a entamé une mission au Groenland en compagnie du Canadien Sébastien Audy et de la Néerlandaise Johanna Adriana Simone Maria. Le but de la mission était de traverser le continent glaciaire de Narsarsuaq à Qaanaaq, un périple d'environ 2 200 kilomètres, que le trio parcourait en snowkite. "Le kite est un moyen moderne, écologique et rapide de se déplacer sur la glace", avait expliqué Dansercoer en 2014 lors d'une autre expédition au Groenland."Nous perdons un aventurier qui repoussait les limites et un défenseur du climat", a réagi le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter.Dixie Dansercoer avait effectué plusieurs expéditions polaires. En 1997-1998, il a traversé le continent antarctique à pied en compagnie d'un autre explorateur belge, Alain Hubert. En 2007, Dansercoer était parti sur les traces de l'exporateur belge Adrien de Gerlache, parti explorer le pôle sud en 1897 à bord du Belgica.