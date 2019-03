"L'évaporation de la Belgique se poursuit à la manière d'un processus naturel"

" Contrairement à l'impression que crée souvent l'agitation politico-médiatique, la N-VA n'est pas toute la Flandre. Mais il est tout aussi vrai que l'on ne peut pas comprendre la N-VA si on ne connaît pas la Flandre. Dans la perception de la N-VA au sud du pays, c'est d'abord là que le bât blesse. " Alain Gerlache, ex-chef politique à la RTBF et ex-porte-parole du Premier ministre Guy Verhofstadt (Open VLD), sait combien les caricatures minent les relations entre francophones et Flamands. Et à quel point elles sont exploitées politiquement. Parce qu'un travail pédagogique était nécessaire, il a signé la préface du livre La N-VA expliquée aux francophones (1).

