L'Europe implacable pour le plan climat belge: "Gouvernement ou pas, il est impossible de reporter"

La Commission européenne n'a pas l'intention de donner un coup de main aux négociateurs du gouvernement belge. Les lenteurs qui accompagnent la formation du gouvernement ne sont pas une excuse pour ne pas respecter l'échéance pour la remise du plan climatique final, déclare-t-elle. À cette pression s'ajoute à la nécessité de clôturer le budget et de gérer un Brexit de plus en plus probable sans accord.

Charles Michel et Ursula von der Leyen © Belga

Avant le 31 décembre 2009, tous les états membres de l'Union européenne doivent rendre un plan énergétique et climatique final. Ces plans doivent faire en sorte que l'UE atteigne ses objectifs climatiques. Il s'agit notamment de la nécessité d'avoir une part minimale d'énergie renouvelable et de l'ambition de faire baisser les émissions d'effet de serre d'au moins 35% d'effets d'ici 2030.

