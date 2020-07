L'éthylotest antidémarrage existe en Belgique depuis 2010 pour les automobilistes.

Et depuis 2018, le juge doit accompagner la sanction des alcoolémies les plus graves et des doubles récidives du placement de cet équipement. C'est en Flandre qu'ils sont le plus souvent imposés : dix-sept en 2015 pour un en Wallonie et douze en 2016 pour... un, à nouveau, en Wallonie. En 2019, l'effet de la nouvelle loi s'est fait sentir : 168 placements au total (140 en Flandre, 27 en Wallonie et un à Bruxelles). Et 93 pour les deux premiers mois de 2020, dont 78 en Flandre, dix en Wallonie et cinq à Bruxelles.M. La.