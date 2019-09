L'été nous quitte en beauté : jusqu'à 26 degrés ce samedi

Il fera sec et ensoleillé ce samedi, avec des maxima compris entre 21 degrés en Hautes Fagnes et 25 à 26 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud-est.

