L'état de santé du principal opposant russe Alexeï Navalny connaît "certaines améliorations", a annoncé vendredi l'hôpital berlinois où il est soigné depuis qu'il a été victime d'un empoisonnement en Russie, selon les autorités allemandes.

"Il y a eu certaines améliorations dans les symptômes causés par l'ingestion" d'une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase, à l'origine de l'empoisonnement, a affirmé l'établissement, l'hôpital de la Charité, dans un communiqué, précisant qu'il était toujours plongé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire.

De son côté, la porte-parole de M. Navalny, Kira Iarmyche, a confirmé dans un tweet qu'il n'y avait "pas actuellement de grave menace pour sa vie".

"Néanmoins, les médecins se gardent toujours de tout pronostic", a-t-elle ajouté.

L'hôpital a réaffirmé qu'il n'était pas possible à ce stade de déterminer si le Russe de 44 ans porterait des séquelles à long terme "de ce lourd empoisonnement".

Lundi, deux jours après l'hospitalisation en urgence d'Alexeï Navalny en Allemagne, les médecins de la Charité avaient annoncé avoir diagnostiqué des traces d'empoisonnement avec une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase, auxquels appartiennent de redoutables armes chimiques appelées "agents innervants".

Parmi eux: le fameux sarin, le VX ou le Novitchok russe, utilisé pour empoisonner l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en 2018 en Angleterre.

Les médecins russes ayant soigné Alexeï Navalny lors de son hospitalisation en Sibérie ont eux assuré ne pas avoir trouvé lors de leurs tests une telle substance dans l'organisme de l'opposant.

Principal opposant au pouvoir du président Vladimir Poutine, auteur de publications dénonçant la corruption des élites russes qui sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny avait été transféré samedi de Sibérie à Berlin.

