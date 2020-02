Le nombre total de cas de grippe a diminué depuis la semaine passée mais reste au-dessus du seuil épidémique, annonce mercredi l'institut belge de la santé, Sciensano. Au cours des deux dernières semaines, le nombre de nouveaux cas de grippe a ainsi diminué en Région bruxelloise et en Flandre, alors que leur nombre commençait seulement à augmenter en Wallonie.

Entre le 10 et le 16 février 2020, 478 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un généraliste en raison des symptômes grippaux (température élevée, toux, écoulement nasal, maux de gorge ou de tête, douleurs musculaires, fatigue, etc.). Des disparités existent toutefois entre les différentes régions du pays. Ainsi, si le nombre de cas de grippe saisonnière était, la semaine dernière, en diminution dans tous les groupes d'âges en Flandre et à Bruxelles, leur nombre a par contre augmenté chez les personnes de moins de 65 ans en Wallonie.

L'intensité de la grippe reste donc modérée, souligne Sciensano. Les analyses virologiques effectuées par l'institut de la santé depuis le début de la saison de la grippe montrent que ce sont surtout les virus A(H1N1) et A(H3N2) qui circulent. Des virus Influenza B de la lignée Victoria ont également été observés mais dans une moindre proportion. Sciensano a par ailleurs constaté que le nombre d'hospitalisations pour des cas de grippe avec des complications comme le SDRA (insuffisance respiratoire aiguë) est légèrement plus élevé que les années précédentes.

