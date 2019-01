L'enveloppe adressée à Theo Francken ne contenait que de la farine et du plastique

L'enveloppe contenant une poudre prétendument suspecte et adressée à l'ancien ministre à l'Asile et la Migration Theo Francken le 31 décembre ne contenait en réalité que de la farine et du plastique, indique mercredi Het Nieuwsblad. L'information a été confirmée par le parquet de Louvain qui ajoute que l'enquête pour retrouver l'auteur de la lettre se poursuit.