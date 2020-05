Les ménages payent plus cher pour leur électricité en Belgique que dans les pays voisins (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni), confirme mercredi une étude réalisée à la demande des quatre régulateurs du pays.

Sur le réseau basse tension, les ménages et les petites entreprises belges doivent s'acquitter d'une facture relativement élevée. Seuls les Allemands payent plus, tandis que les Néerlandais sont les mieux lotis. Les écarts importants s'expliquent par les "autres" coûts, selon l'étude, à savoir les frais de service public, les prélèvements et les taxes additionnelles. C'est ce qui explique que la Région bruxelloise soit la plus avantageuse du pays. La facture de gaz naturel des Belges est elle "relativement basse". Seul le Royaume-Uni est meilleur marché. L'étude est basée sur des prix relevés en janvier.

