L'équipe de juristes et de psychologues de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) peut désormais accompagner les victimes de l'accident de Strépy-Bracquegnies et leurs proches dans les démarches qui font suite à l'accident, annonce vendredi l'association dans un communiqué.

Les victimes, directement prises en charge par les services d'assistance policière, ont bénéficié d'une aide psycho-sociale après l'accident, explique l'AWSR. Grâce à cette intervention, elles seront redirigées vers les services compétents pour les accompagner dans les différentes étapes et démarches. Parmi ceux-ci figure notamment le département d'Accompagnement des victimes de la route de l'AWSR.

"Entre la souffrance psychologique, les séquelles physiques, les démarches administratives et juridiques, la période qui fait suite à l'accident est un véritable parcours du combattant que les victimes fragilisées physiquement et psychologiquement ne sont pas toujours en mesure de mener seules", souligne l'Agence wallonne pour la sécurité routière.

Concrètement, l'AWSR, à travers son département d'Accompagnement des victimes de la route, leur vient gratuitement en aide via le numéro téléphonique 081/821.321. L'équipe pluridisciplinaire leur offre un espace de parole, en communiquant des informations précises sur les assurances, en aidant à accomplir les démarches juridiques importantes ou encore en renseignant l'existence de services spécifiques et de professionnels spécialisés qui peuvent aussi être activés en cas de besoin.

L'Agence wallonne pour la sécurité routière souhaite par ailleurs rappeler qu'elle est disponible pour toutes les victimes de la route avec dommages corporels qui pourraient en avoir besoin. En 2021, les accidents de la route ont fait près de 13.000 victimes en Wallonie, dont 187 ont perdu la vie. En sept ans, l'équipe de l'AWSR a aidé plus de 2.800 personnes dont 670 en 2021.

Les victimes, directement prises en charge par les services d'assistance policière, ont bénéficié d'une aide psycho-sociale après l'accident, explique l'AWSR. Grâce à cette intervention, elles seront redirigées vers les services compétents pour les accompagner dans les différentes étapes et démarches. Parmi ceux-ci figure notamment le département d'Accompagnement des victimes de la route de l'AWSR."Entre la souffrance psychologique, les séquelles physiques, les démarches administratives et juridiques, la période qui fait suite à l'accident est un véritable parcours du combattant que les victimes fragilisées physiquement et psychologiquement ne sont pas toujours en mesure de mener seules", souligne l'Agence wallonne pour la sécurité routière. Concrètement, l'AWSR, à travers son département d'Accompagnement des victimes de la route, leur vient gratuitement en aide via le numéro téléphonique 081/821.321. L'équipe pluridisciplinaire leur offre un espace de parole, en communiquant des informations précises sur les assurances, en aidant à accomplir les démarches juridiques importantes ou encore en renseignant l'existence de services spécifiques et de professionnels spécialisés qui peuvent aussi être activés en cas de besoin. L'Agence wallonne pour la sécurité routière souhaite par ailleurs rappeler qu'elle est disponible pour toutes les victimes de la route avec dommages corporels qui pourraient en avoir besoin. En 2021, les accidents de la route ont fait près de 13.000 victimes en Wallonie, dont 187 ont perdu la vie. En sept ans, l'équipe de l'AWSR a aidé plus de 2.800 personnes dont 670 en 2021.