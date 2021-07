En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, les trois voies de l'autoroute E40 à hauteur de Alost en direction de Bruxelles sont sous eau, a indiqué dimanche le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum).

Le trafic y est fortement ralenti car seule la bande de gauche est accessible, à vitesse très réduite. La situation ne s'était pas améliorée en soirée. Vers 18h15, une file de 13 kilomètres s'étirait encore, allongeant le trajet de deux heures.

Les pompiers de la zone ont par ailleurs reçu près de 200 appels dimanche après-midi, principalement pour des installations électriques sous eau. Aucun blessé n'est cependant à déplorer et aucune évacuation n'a été ordonnée.

Les fortes pluies n'ont pas épargné les autres provinces flamandes. Ainsi, dans le tunnel Kennedy à Anvers, deux des trois bandes de circulation en direction de Gand sont inutilisables, ce qui provoque des embouteillages sur le ring anversois.

Enfin, à hauteur de l'embranchement Antwerpen-West, la situation s'améliore avec l'ensemble des bandes de circulation à nouveau accessibles. Seule une voie était praticable dans les deux sens de circulation jusqu'à l'intervention des pompiers, qui ont pompé l'eau accumulée sur les bandes de gauche et du milieu.

Le Centre flamand de la mobilité demande aux automobilistes d'adapter leur conduite aux mauvaises conditions météorologiques afin d'éviter notamment aquaplanage et dérapages.

À la demande de la police, la vitesse maximale est actuellement limitée à 70 km/h sur toutes les routes disposant d'une signalétique dynamique dans le Brabant flamand et en province d'Anvers.

Le trafic y est fortement ralenti car seule la bande de gauche est accessible, à vitesse très réduite. La situation ne s'était pas améliorée en soirée. Vers 18h15, une file de 13 kilomètres s'étirait encore, allongeant le trajet de deux heures. Les pompiers de la zone ont par ailleurs reçu près de 200 appels dimanche après-midi, principalement pour des installations électriques sous eau. Aucun blessé n'est cependant à déplorer et aucune évacuation n'a été ordonnée. Les fortes pluies n'ont pas épargné les autres provinces flamandes. Ainsi, dans le tunnel Kennedy à Anvers, deux des trois bandes de circulation en direction de Gand sont inutilisables, ce qui provoque des embouteillages sur le ring anversois. Enfin, à hauteur de l'embranchement Antwerpen-West, la situation s'améliore avec l'ensemble des bandes de circulation à nouveau accessibles. Seule une voie était praticable dans les deux sens de circulation jusqu'à l'intervention des pompiers, qui ont pompé l'eau accumulée sur les bandes de gauche et du milieu. Le Centre flamand de la mobilité demande aux automobilistes d'adapter leur conduite aux mauvaises conditions météorologiques afin d'éviter notamment aquaplanage et dérapages. À la demande de la police, la vitesse maximale est actuellement limitée à 70 km/h sur toutes les routes disposant d'une signalétique dynamique dans le Brabant flamand et en province d'Anvers.