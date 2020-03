L'augmentation progressive du nombre de patients contaminés par le covid-19, ou suspectés d'avoir contracté le virus, est sous contrôle dans les hôpitaux bruxellois, lesquels ne sont pas saturés, d'après un coup de sonde effectué lundi soir dans quelques grands hôpitaux.

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, huit patients sont pris en charge aux soins intensifs sur une cinquantaine de places (selon l'estimation communiquée la semaine dernière) et 37 autres sont répartis dans les trois unités d'hospitalisation dédiées au Covid-19. "Ces derniers jours, le nombre de patients hospitalisés pour le covid-19 a augmenté progressivement", commente Sylvain Bayet, porte-parole de l'hôpital.

"La situation actuelle est toutefois sous contrôle. La capacité d'accueil pour ces patients est toujours bien assurée. Dans toutes ces unités, les patients font l'objet d'une attention spécifique. Ils sont isolés des autres patients et toutes les mesures de précaution sont prises pour éviter une éventuelle transmission à d'autres personnes".

A l'hôpital Erasme, 10 patients positifs et trois suspectés d'être infectés par le virus sont pris en charge aux soins intensifs. De plus, 12 personnes testées positives et 20 cas suspects sont suivis dans les unités d'hospitalisation Covid-19.

A l'UZ Brussel, 39 adultes sont pris en charge pour le covid-19 ou une suspicion de covid-19. Vingt-sept d'entre eux sont des cas confirmés, sept attendent encore le résultat de leur test et cinq se sont révélés négatifs. Huit patients se trouvent pour l'instant aux soins intensifs, dont sept avec un diagnostic confirmé. La capacité du service de soins intensifs a été doublée durant la semaine dernière de 35 à 70 lits.

L'UZ Brussel remarque de manière générale que "le nombre de patients admis avec des plaintes de Covid-19 continue à augmenter, mais toujours progressivement".

Pour l'ensemble des trois sites du Chirec (Delta, Braine l'Alleud et Saint Anne), 45 patients positifs sont hospitalisés (neuf au seul hôpital Delta), dont 12 en soins intensifs (trois uniquement à l'hôpital Delta). Ce sont de plus 64 patients suspects qui sont hospitalisés, dont six en soins intensifs. Sur ces cas suspects, 30 sont pris en charge dans l'hôpital Delta, et deux plus précisément dans ses soins intensifs.

