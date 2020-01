La Défense a recruté 2.111 personnes l'an dernier, un nombre plus élevé que celui des postes vacants ouverts, a annoncé mercredi le "patron" de l'armée, le général Marc Compernol, rappelant que le recrutement restait l'un des défis auxquels ce département est confronté, avec l'introduction de nouveaux équipements et le maintien d'un "produit opérationnel".

"Nous relevons ce défi (celui du personnel) avec détermination, pour preuve, les 2.111 recrues qui ont rejoint la Défense en 2019", a-t-il affirmé lors d'une réception de Nouvel An donnée à Bruxelles.

"Ce taux de remplacement annuel de plus de 8% des effectifs devra encore être maintenu durant de nombreuses années. Parallèlement nous travaillons sur toute une série de mesures visant à améliorer la rétention du personnel et à augmenter l'attractivité de la Défense. Notre objectif est de permettre aux militaires de se concentrer sur leur mission première, c'est-à-dire assurer votre futur et celui de vos enfants", a ajouté le chef de la Défense (Chod) devant un parterre d'autorités civiles et militaires.

La Défense avait ouvert en 2019 un nombre record de postes depuis bien des années - 2.035 militaires (220 officiers, 600 sous-officiers et 1.215 soldats et matelots) ainsi qu'une cinquantaine de civils et 420 réservistes. Il s'agissait d'une hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente, afin de faire face aux départs massifs à la retraite des "baby boomers".

"En 2019, nous sommes parvenus pour la première fois depuis très longtemps à dépasser le cap des 2.000 incorporations", s'est félicité le général Compernol.

En 2020, l'objectif est de "poursuivre les efforts" et de recruter à nouveau 2.150 membres du personnel, a-t-il dit.

