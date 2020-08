Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) est toujours sur des feux ardents. Chaque fois qu'il parle de l'affaire Chovanec, il semble s'enfoncer encore un peu plus dans les ennuis. Au point de couler ?

L'avalanche de critiques autour de l'affaire Chovanec ne cesse de déferler sur le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). Joseph Chovanec est un slovaque décédé fin février 2018, quelques jours après avoir été sévèrement battu dans une cellule de police de l'aéroport de Charleroi. À l'époque, Jambon était ministre de l'intérieur et donc responsable de la police. L'indignation est grande, surtout en raison des images de caméra récemment publiées par Het Laatste Nieuws, qui montrent, entre autres, qu'un officier effectue le salut hitlérien alors que Chovanec est tenu en échec.Jambon, encore bronzé par le soleil italien, est rentré plus tôt de ses vacances pour donner une conférence de presse dans son fief de Brasschaat samedi après-midi. Il déclare que "ce que l'on peut voir sur les images défie toute imagination. Mais en 2018, nous n'étions pas au courant. C'était totalement, totalement nouveau pour moi". Il va aussi qualifier le salut hitlérien de dégoûtant et présenter ses condoléances aux proches parents.C'est après qu'il s'embourbe dans l'explication fort floue autour d'une réunion avec l'ambassadeur slovaque de l'époque, Stanislav Vallo. Jambon admet qu'il a parlé à cet homme, une chose qu'il avait toujours niée jusqu'à ce week-end et qui pourrait laisser croire qu'il était au courant de l'affaire, même lorsque des rapports sur une conversation entre Jambon et l'ambassadeur slovaque ont été révélés. Pour Jambon, cependant, ce n'était pas du mensonge, car "vous mentez quand vous avez l'intention de déformer la vérité". Selon Jambon, cette conversation portait entre autres sur la migration, et l'affaire Chovanec n'a été évoquée que dans une seule phrase. Il a toutefois regretté des "déclarations hâtives" et affirmé que son cabinet n'avait commis aucune faute dans le traitement de ce dossier. Le président de la MR, Georges-Louis Bouchez, s'est dit stupéfait que M. Jambon ne se souvienne pas de la rencontre avec l'ambassadeur. "Je me souviens personnellement de chaque communication concernant un décès", a déclaré M. Bouchez sur RTL. Selon Jambon, le fait qu'il ne se soit pas souvenu de quoi que ce soit de cette rencontre a un rapport avec les circonstances. La veille, le 29 mai, il y a eu un attentat à Liège. Le 30 mai, jour de la conversation avec l'ambassadeur, l'attentat a été revendiqué par l'Etat Islamique. Ce jour-là, je me suis également rendu à Liège en voiture avec Charles Michel (MR). Trois personnes sont mortes lors de cette attaque, dont deux policiers. Mon attention était donc entièrement concentrée sur l'attaque, ce qui peut expliquer en partie pourquoi je ne me suis pas souvenu de cette conversation".Dimanche, il a encore tenu à préciser s'être basé sur un rapport de police qui n'est peut-être pas conforme aux faits et qu'il revenait en première instance à la hiérarchie de la police fédérale d'ouvrir une enquête disciplinaire sur le décès du ressortissant slovaque. Si l'enquête judiciaire montre que tel est le cas, "alors il faudrait l'examiner plus en détail", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision privée flamande VTM alors que plusieurs parlementaires fédéraux et régionaux ont exprimé des interrogations sur son attitude dans cette affaire. Certains d'entre eux, en particulier des élus sp.a et Groen (dans l'opposition en Flandre) mais aussi de l'Open Vld, un partenaire de majorité de la N-VA, estiment qu'il aurait pu, en tant que ministre de l'Intérieur, entamer une enquête disciplinaire sur les faits. M. Jambon leur a répondu dimanche que c'était à la hiérarchie de la police fédérale d'ouvrir une telle enquête en première instance, avant que le dossier n'aboutisse ultérieurement au cabinet du ministre.L'actuel ministre-président flamand a réaffirmé qu'il n'avait pas songé à démissionner de cette fonction après les dernières révélations dans l'affaire Chovanec. Il a dit s'être retrouvé au centre d'une "tempête" en raison d'une "communication imprudente". Les commissions de l'intérieur et de la justice de la Chambre entendront mardi M. Jambon ainsi que l'actuel commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, et sa prédécesseure, Catherine De Bolle.Lundi, la commission spéciale chargée de l'accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de police doit entendre le Comité P à huis clos.