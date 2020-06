L'aéroport de Bruxelles comme vous ne l'avez jamais vu (en images)

Il y a des airs de No man's land, à Brussels Airport. Les avions sont cloués au sol, les terminaux déserts, les commerces tous (ou presque) fermés. Sur les 600 vols quotidiens en temps normal, on ne compte plus qu'une quinzaine d'avions passagers par jour. L'activité actuelle majeure se résumant au cargo. En attendant, l'aéroport se prépare déjà à une reprise progressive des activités. Avec, forcément, de nouvelles mesures sanitaires mises en place. Voici, en images, un aperçu du "nouveau" Zaventem.

© Le Vif