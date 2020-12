Le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a déclaré mardi recevable l'action collective intentée par Test Achats contre Ryanair, visant à obtenir que la compagnie aérienne rembourse les passagers qui n'ont pas pu prendre leur avion en juillet et août 2018. Un conflit social majeur secouait alors Ryanair, conduisant à l'annulation et au retard de 172 vols

Le tribunal a choisi le système d'opt-in, selon Test Achats, autrement dit feront partie du groupe de demandeurs toutes les personnes lésées qui auront explicitement exprimé leur souhait de rejoindre l'action collective. En cas de succès de l'action, elles pourront bénéficier d'indemnités entre 250 et 600 euros, le montant exact variant en fonction du vol payé, de la prise en charge qui avait été contractée avec Ryanair et de l'hébergement qui a éventuellement dû être réservé. En raison de ce choix d'opt-in, le tribunal a ordonné à Ryanair d'avertir par mail tous les passagers qui ont été concernés par les annulations de vol lors de l'été 2018, soit environ 30.000 personnes, pour les informer de l'action collective. Celles-ci auront alors trois mois pour se manifester. Si certaines personnes ne sont pas joignables par mail, Ryanair devra les contacter via courrier recommandé. Par ailleurs, un expert a été désigné pour contrôler toute cette procédure de prise de contact.