L'accusé Mehdi Nemmouche sera présent à l'audience lundi matin, selon sa défense

"Aux dernières nouvelles, notre client sera bien présent lundi matin devant la cour", a indiqué Me Henri Laquay. La défense de Mehdi Nemmouche s'était montrée plutôt pessimiste quant à la présence de son client pour la suite des débats, à l'issue de l'audience préliminaire du 20 décembre dernier. En cause, la cour avait décidé de ne pas faire droit à plusieurs de ses demandes, notamment celle d'entendre l'ambassadeur d'Israël et le directeur du service de renseignement extérieur israélien, le Mossad.

Les avocats de Mehdi Nemmouche avaient aussi demandé à ce que la cour renonce à entendre quatre journalistes français comme témoins, mais elle n'y a pas renoncé. Ces journalistes, qui avaient été pris en otage en Syrie en 2013, ont désigné Mehdi Nemmouche comme l'un de leurs geôliers. Egalement, l'accusé avait demandé que les membres de sa famille ne soient pas cités à comparaître pour témoigner. La cour ne l'a pas non plus suivi sur ce point.

Lundi dès 9h00, la cour d'assises de Bruxelles procédera au tirage au sort des jurés. Les débats débuteront jeudi matin. Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles, faisant quatre morts.