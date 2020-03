En 2016, le gouvernement wallon a mis en place une formation continue obligatoire du personnel d'encadrement du SPW. Onze thématiques, dont la "gestion de l'absentéisme", obligatoire pour tout le personnel.

Depuis 2017, 259 agents ont suivi cette formation. Mais la ministre de la Fonction publique, Valérie De Bue (MR), a bien dû reconnaître qu'elle n'avait pas permis de faire baisser le taux d'absentéisme des fonctionnaires, en constante augmentation : 7,64 % en 2014 et 8,65 % en 2018. Les contrôles médicaux effectués auprès du personnel ont connu une hausse encore plus marquée : 944 en 2015 et 1 519 en 2019. Ces contrôles ont induit des retours anticipés au travail : 20 en 2015 et 39 en 2019, correspondant à 52 jours en 2015 et 166 jours en 2019. Pour le député Benoît Dispa (CDH), la ministre doit prendre ce problème de l'absentéisme " à bras le corps ", au-delà des formations, pour endiguer le phénomène. M. La.