Koen Geens veut 740 millions d'euros pour refinancer la justice

"Il faut refinancer la justice, pas seulement pour avoir plus de personnel - la justice compte pas moins de 25.000 agents -, mais pour mieux répartir ceux-ci, améliorer les infrastructures et l'informatique", dit le ministre fédéral. Quelques 500 millions d'euros seraient nécessaires pour la justice à proprement parler - 300 pour l'ordre judiciaire, 200 pour les prisons -, et 240 millions pour les bâtiments, palais et prisons, détaille le ministre fédéral. La semaine dernière, le cdH, cousin francophone du CD&V, avait déjà lié son éventuelle montée au fédéral à de nouveaux moyens pour la justice, qu'il chiffrait à 500 millions d'euros.