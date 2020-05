Pour désengorger les prisons durant l'épidémie de coronavirus, le gouvernement suggère un recours accru au bracelet électronique. Mais, comme pour les masques, le fédéral est à la peine...

Selon la députée Sophie Rohonyi (DéFI), les prisons sont en fin de contrat avec les fournisseurs et un nouveau marché public est en attente depuis quatre ans. Problème supplémentaire : les Maisons de Justice, régionalisées, doivent disposer de matériel identique, au cas où les détenus changeraient de région... Faute de bracelet disponible, un détenu aurait dû rester plus longtemps en cellule, malgré des problèmes pulmonaires. Le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), a renvoyé la balle aux Maisons de Justice : " Je n'ai aucune autorité en la matière. " C'est quand même passer outre un accord de coopération du 17 décembre 2013, instituant la Conférence interministérielle pour les Maisons de Justice et qui précisait que les parties s'engagaient à " se concerter au sujet de problèmes se rapportant à l'exercice de leurs missions ". M. La.