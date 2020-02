Koen Geens devrait voir sa mission prolongée, sans doute d'une semaine, pour "aller au fond des choses". Il privilégie toujours une majorité fédérale avec une majorité dans le groupe néerlandophone, et donc avec la N-VA. La "Diable rouge" réunirait N-VA, PS, MR, CD&V et SP.A. Du côté francophone, on pense toujours que cela est voué à l'échec et que, in fine, on s'orientera vers la Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes, CD&V). Dans sa chronique hebdomadaire au "Morgen", le politologue gantois Carl Devos analyse combien cette différence d'attente illustre le gouffre croissant entre Nord et Sud.