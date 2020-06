Le ministre wallon en charge de la Mobilité et du Climat, Philippe Henry, va proposer dès la semaine prochaine au gouvernement wallon l'octroi d'une prime à l'achat d'un vélo électrique, annonce-t-il dans les colonnes des journaux Sudpresse.

Cette prime, dont le montant devrait varier entre 200 et 400 euros en fonction du modèle, concernera les personnes qui veulent se rendre au travail avec un vélo électrique ou pliable. La prime devrait être mise en oeuvre pour l'été.

Le ministre wallon annonce également une prime pour les communes et les employeurs afin qu'ils puissent s'équiper de parkings pour vélos, de boxes sécurisés ou de points de recharge, ainsi qu'une prime pour effectuer les réparations de son vélo.

M. Henry estime que la situation actuelle représente un "bon moment pour obtenir un changement d'habitudes et de mentalité en faveur de la marche et du vélo."

Dans quatre accidents de vélo sur cinq, aucune voiture n'est impliquée Aucun véhicule motorisé n'est impliqué dans 83% des accidents de vélo, selon une étude sur les admissions à l'hôpital réalisées par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et l'université de Gand (UGent), en collaboration avec l'université d'Utrecht et la Fondation néerlandaise de recherche sur la sécurité routière. L'information est publiée jeudi par le journal De Standaard. La plupart du temps, il s'agit d'accidents qui surviennent sans qu'une autre personne que le cycliste soit impliquée, qu'il s'agisse de chutes ou de collisions avec un obstacle. "Les potelets sont très dangereux", explique le professeur Bas de Geus, qui a mené l'étude pour la VUB. "Ils se trouvent souvent au milieu d'une piste cyclable, pour arrêter les voitures. Mais une collision avec un potelet à 15 voire 20 km/h a souvent des conséquences catastrophiques. C'est comme une collision frontale avec un mur." L'étude souligne l'importance de l'entretien des infrastructures et de garder les pistes cyclables planes, "sans potelets, trous ni bordures."

